Las conmovedoras palabras de Noelia Castillo Ramos antes de su muerte por eutanasia

El jueves a las 18 h, Noelia Castillo Ramos cumplió su voluntad de acceder a la eutanasia para morir dignamente en un hospital de Barcelona. La joven de 25 años, que padecía una paraplejía del 74% y dolores constantes insoportables, atravesó un extenso proceso judicial de más de dos años debido a la férrea oposición de su padre.

Antes del procedimiento, Noelia compartió su alivio al expresar en diálogo con Telecinco que por fin puedo descansar, lo que reflejó su agotamiento físico y emocional tras años de padecimientos. Su decisión se fundamentó en un sufrimiento que comenzó hace más de cuatro años; tras sobrevivir a una violación grupal en octubre de 2022, intentó suicidarse, lo que le provocó lesiones irreversibles. En sus últimas entrevistas, la joven fue determinante al explicar que ya no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido.

El proceso médico, realizado bajo un estricto protocolo del Comité Ético del Hospital Vall d’Hebron, duró unos 15 minutos y consistió en la administración de tres fármacos por vía intravenosa para inducir un sueño profundo y un posterior paro cardiorrespiratorio sin que la paciente sufriera.

Por deseo expreso, Noelia solicitó a la Justicia atravesar el momento final en soledad, manifestando que no quiero que me vean cerrando los ojos. Este caso generó un fuerte debate en el Congreso español, donde la presidenta Francina Armengol defendió el derecho a la muerte digna mientras el grupo político Vox calificó el hecho como una ejecución. La resolución judicial que permitió el acto, a pesar de la negativa familiar, asienta un precedente sobre el derecho individual del paciente por sobre terceros y sirve de base para futuras situaciones similares en España.