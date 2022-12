La carrera ciclística más antigua del país tuvo un debutante en lo más alto del podio: Laureano Rosas, el ciclista de Gremios por el Deporte, se adueñó de la 95º edición de la clásica Doble Media Agua.

En un embalaje largo, de unos 700 metros, Rosas sacó la diferencia necesaria para cruzar primero la meta en el departamento de Rawson y escribió su nombre en la rica historia de esta prueba del calendario ciclístico sanjuanino de ruta.

Publicidad

Por detrás de Laureano arribaron Gerardo Tivani y Maximiliano Navarrete, luego de recorrer 131 km, en un tiempo de 2h 44m 40s. La llegada, apasionante por la larga aceleración para mantener el ritmo, cortó con la victoria de Rosas la hegemonía que tenía Nicolás Tivani, quien había ganado las últimas tres ediciones.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

A lo largo de los 131 kilómetros que se transitaron por el asfalto sanjuanino, varios grupos nutridos de pedaleros lograron desprenderse del pelotón. A tal punto que fueron perdiendo protagonistas de vanguardia para acoplarse al pelotón que persiguió a los de arriba.

En los kilómetros finales y antes de los dos giros a los circuitos montados en Rawson, previos a la llegada, eran nueve los que lideraban con Alejandro Duran, Rubén Ramos, José Quilci, Mauricio Domínguez, Juan Morales, Washington Roberto, Lucero, Hugo Velázquez y Rodrigo Díaz.

Varios fueron quedando en el camino al quedarse sin resto para sprint final que se dio por calle Dr. Ortega, instante exacto en el que apareció Laureano Rosas, por detrás de todos, sin haber estado entre los líderes, pero fue quien mejor se guardó para la aceleración final que lo tuvo como ganador.

Publicidad

Rosas: “No se me podía escapar”

Con la felicidad a cuestas tras ganar la Doble Media Agua, Laureano Rosas destacó estar “contento por llevarme la clásica sanjuanina”.

Definición que se dio en un embalaje largo, que el propio ganador contó cómo la pensaron, elaboraron, y ejecutaron sabiendo que él debía encarar en el equipo para llegar a la meta. “Los chicos en un momento estuvieron en fuga, se desgastaron mucho y por un momento tuvimos que ir por afuera para llegar cómodos y con piernas”, destacó sobre la estrategia.

Para agregar: “Se fue desgastando el grupo y entrando en la última vuelta y viniendo desde atrás vi que levantaron el sprint y le di duro, logré sacar una diferencia y ahí me di cuenta que no se me podía escapar”.

Rosas venía entrenando y preparándose para un triunfo que analizó “me hacía falta ganar, sobretodo una clásica. Trabajamos para eso y para todas las carreras clásicas del calendario sanjuanino”, tiró.

El ganador, que hacía dos fechas no competía en San Juan porque se fue a buscar otra preparación fuera de la provincia, admitió que le dio resultado porque “trabajé duro y fue satisfactorio, además de la felicidad porque se logró el triunfo”.

Por último, Rosas apuntó cuál es la meta del equipo Gremios por el Deporte. “Demostramos que estamos bajo una linda línea que debemos mantenerla hasta la vuelta a San Juan, porque nos estamos preparando para eso”.

En la continuidad del campeonato sanjuanino, la 10º fecha será la Doble Valle Fértil, organizada por la Fundación para el Progreso, que tendrá tres etapas que se correrán entre sábado y domingo.

Clasificación final