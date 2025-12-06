Un episodio de extremo peligro se registró este sábado en Valle Fértil, cuando un auto con dos ocupantes fue arrastrado por la creciente del río Baldecitos. Los primeros en advertir la situación fueron policías apostados en el Parque Ischigualasto, quienes activaron de inmediato el operativo de rescate junto a Bomberos.

Las víctimas, identificadas como Víctor Damián Morales, de 45 años, y David Gerardo Gamboa, de 49, ambos de Tucumán, pudieron ser sacadas con vida del vehículo. El Peugeot 308 en el que viajaban quedó varado tras ser llevado por el agua unos dos kilómetros y no pudo ser recuperado debido al alto caudal.

Los turistas, que se dirigían a la Ciudad de San Juan, fueron asistidos por personal médico: Gamboa presentó raspones y Morales sufrió escoriaciones en manos y pies, además de un cuadro de hipotermia leve. Ambos quedaron bajo resguardo policial.