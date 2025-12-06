San Juan sumó una nueva estrella al boxeo mundial con la consagración de Ezequiel “Pacman” Fernández, quien este viernes por la noche obtuvo el título Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría welter. En un Estadio Aldo Cantoni colmado, el púgil local venció por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo, tras un combate de diez rounds donde exhibió dominio, precisión y solidez defensiva.

Desde los primeros asaltos, Fernández se mostró concentrado y firme, imponiendo ritmo y conectando golpes certeros que fueron inclinando el trámite a su favor. A medida que avanzaba la pelea, el sanjuanino consolidó su superioridad con una lectura inteligente de cada intercambio y una estrategia que neutralizó los intentos ofensivos del rival. El fallo de las tarjetas fue contundente y desató la celebración del público que acompañó en cada round.

El triunfo revalida lo obtenido en junio, cuando “Pacman” había derrotado por decisión unánime a Néstor Abdallah, adjudicándose el título internacional de la AMB. Tras la nueva coronación, visiblemente emocionado, el campeón le dedicó la victoria a su padre, “quien en paz descanse y fue quien me inició en el boxeo”, expresó, cerrando una noche histórica para el deporte sanjuanino.