A pocos días de su regreso a Buenos Aires, luego de ser parte en Corrientes de la edición 47 de la Fiesta Nacional del Surubí, Lourdes Sánchez salió a aclarar los rumores que la señalaban como uno de los nombres más fuertes en lo que respecta a la sucesión del cargo del Instituto de Cultura de esa provincia, que luego de 13 años quedaría acéfalo.

Los movimientos comenzaron luego de que se confirmara que el arquitecto Gabriel Romero, actual presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, dejaría su cargo para desembarcar en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC- Unne) como rector, luego de 13 años de gestión. Así fue como dio comienzo a una danza de nombres que incluyó a figuras destacadas de las artes, referentes de esa provincia como Luis Moulín, exintegrante de Los Alonsitos, y Aldy Balestra, distinguido por su papel en la promoción cultural desde la Casa de Corrientes en Buenos Aires, aunque este último optó por retirar su candidatura para enfocarse en su labor de compositor y su apoyo a nuevos talentos en el ámbito del chamamé.

Publicidad

Sin embargo, según detallan medios provinciales, las autoridades quieren incorporar un perfil menos político para este cargo, centrando la selección en candidatos con un sólido trasfondo cultural, y fue así como emergió el nombre de Lourdes Sánchez, quien no es la primera vez que resulta tentada para un cargo en el lugar que la vio nacer.

“Me ofrecieron un cargo, que eso sí es seguro, ser la directora del Teatro Vera de Corrientes. Está buenísimo, es un teatro que amo”, expresó en diálogo con LAM, al momento de ser consultada por los rumores. Sin embargo, también aclaró: “Después salieron a decir que iba a ser directora de Cultura, que iba a tener un Ministerio, pero eso desmiento”, dando por seguro el primer ofrecimiento, pero dejando de lado el segundo: ”Siento que eso lo puedo hacer, pero el otro todavía no, tengo toda una vida por delante”.

La propia Sánchez, hace apenas dos días se había referido también al tema en una charla con el ciclo radial Para cargarse de risa (Radio Dos), momento en que detalló: “Sí, me enteré de esa lista y ese posible cargo, pero no, desmiento totalmente. Primero, nadie me lo propuso. Y no está en mi radar ser la directora de Cultura, una de las tantas fake news”.

Sin embargo, en lo que respecta al cargo de directora del Teatro Vera, es una propuesta que ella misma había descartado hace poco menos de un año, tal como lo detalló Gabriel Romero en charla con Continental Corrientes en ese momento: “Lourdes se formó en la escuela del Teatro Vera, entonces la idea era fortalecer ese aspecto de formación que se fue perdiendo en el tiempo, aprovechar una vinculación con una programación a nivel nacional”.

Publicidad

En ese tiempo, la bailarina informó al Instituto su rechazo de la propuesta para asumir el rol, al aducir que en ese momento no podía hacerse cargo, pero dejando abierta la posibilidad de considerar la oferta para el futuro. Así, la controversia en torno a la designación de Sánchez provocó una serie de críticas hacia su persona, pese a que cuenta con una larga trayectoria profesional en el ámbito de la danza y su actuación en la escena en Buenos Aires. Así, según lo explicado por ella, habría repensado la posibilidad de hacerse cargo del teatro.

Fuente: Teleshow