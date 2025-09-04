El propietario de una moto se quejó y denunció en redes sociales a la Justicia sanjuanina por las demoras para ordenar medidas judiciales en casos de robos como en este puntual, en el cual según la víctima tenía datos certeros para recuperar su rodado y debido a las demoras de los fiscales terminó perdiendo su vehículo pese a que había un implicado en el robo quien pidió rescate por la moto y lo detuvieron, pero las medidas judiciales no llegaron a tiempo y la moto fue incendiada.

Una pesadilla que superó la ficción, así se podría describir la situación que vivió el sanjuanino Mariano Carrión, a quien le robaron su moto, identificó al ladrón, aportó pruebas a la Justicia, pero la demora en la emisión de un allanamiento fue tal que le quemaron el vehículo. La víctima contó toda su odisea en un video de Instagram y responsabilizó directamente a la UFI de Delitos Contra la Propiedad por la tardanza.

Según contó Carrión en su posteo, el pasado 1 de septiembre, a las 20:30 horas, delincuentes le robaron su moto en el barrio Edilco. Lejos de quedarse de brazos cruzados, el damnificado inició su propia investigación. Pronto, recibió fotos y videos de un sujeto que le pedía una recompensa a cambio de devolverle el rodado.

Con esa información, Carrión se comunicó con la Brigada de Investigaciones. El 2 de septiembre a las 18 horas, los detectives de la Policía detuvieron al extorsionador en la entrada del Barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida. El joven pidió a las autoridades judiciales que allanaran la vivienda del detenido de forma urgente, ya que creía que su vehículo estaba allí.

"El juzgado respondió con demora y autorizó el allanamiento recién hoy, 3 de septiembre, a las 14 horas, para efectuarse el día 4 de septiembre, cuando ya la moto había sido destruida en el incendio", según explicó y se lamentó Carrión.

Esa misma tarde, el joven recibió la peor noticia: su moto fue encontrada en un descampado detrás del Barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida. Los delincuentes le prendieron fuego al vehículo, que ha sido calcinado por completo, por lo que su estado es "pérdida total", contó Mariano. "La sensación de estar a punto de recuperar la moto y ver cómo la justicia no actúa en tiempo y forma para evitar este daño, ha sido desesperante", afirmó.

Al final de su posteo, Carrión pidió la ayuda de los sanjuaninos para poder comprarse una nueva moto. Para colaborar, se puede usar el alias "Justicia.moto" a nombre de Mariano Carrión.