El papa León XIV cerró este martes su visita de tres días al Líbano con una multitudinaria misa al aire libre en el paseo marítimo de Beirut, donde más de 150.000 fieles lo recibieron entre banderas libanesas y muestras de entusiasmo. Desde allí, el pontífice exhortó a que el país “sea morada de justicia y fraternidad” y se convierta en un faro de paz para todo Oriente Medio.

Durante la homilía, el líder de la Iglesia católica pidió rechazar la “mentalidad de venganza” y llamó a superar las profundas divisiones políticas, sociales y religiosas que atraviesan al Líbano. El viaje, el primero al exterior desde el inicio de su pontificado, estuvo marcado por mensajes dirigidos especialmente a los jóvenes y por su preocupación ante el deterioro económico y la tensión regional tras la reciente guerra entre Hezbolá e Israel.

Más temprano, León XIV visitó el puerto de Beirut, epicentro de la explosión del 4 de agosto de 2020 que dejó 245 muertos. Allí se reunió con familiares de las víctimas y los alentó a “encontrar las pequeñas luces que brillan en lo hondo de la noche”, instándolos a no rendirse ante la corrupción ni a la desesperanza.

Antes de despedirse rumbo a Roma, el pontífice invitó a “desarmar los corazones” y derribar las barreras sectarias que profundizaron la crisis del país. “Solo unidos pueden hacer renacer esta tierra”, afirmó en un mensaje final que cerró una visita marcada por gestos de cercanía, llamados a la reconciliación y pedidos de reconstrucción moral y social.

Fuente: DW.