Nuevamente, otro de los descubrimientos que surgen de la expedición a las profundidades del mar genera gran revuelo en la comunidad científica local e internacional. A 250 metros bajo la superficie, el ROV SuBastian (Vehículo de Operación Remoto) encontró en el talud continental argentino una medusa fantasma de proporciones excepcionales.

El equipo de científicos argentinos (de la UBA y el CONICET) documentó y filmó un ejemplar de la especie Stygiomedusa gigantea, una criatura de aguas profundas extremadamente rara y poco observada.

El equipo responsable de la campaña "Vida en los extremos", explicó que el ejemplar medido en el video tenía entre 10 y 11 metros de longitud total, una dimensión comparable a la de un colectivo escolar.

A diferencia de otras medusas más conocidas, la Stygiomedusa gigantea carece de tentáculos urticantes. En su lugar, posee cuatro largos brazos bucales, estructuras gelatinosas que pueden extenderse hasta diez metros y que utiliza para atrapar plancton y pequeños peces en las oscuras aguas profundas. La campana de su cuerpo -la parte superior y redondeada del organismo- puede alcanzar aproximadamente un metro de diámetro.

A nivel mundial, los registros de encuentros con Stygiomedusa gigantea no superan el centenar, una rareza atribuida a que habita zonas remotas y difíciles de explorar del océano profundo, muchas veces bajo condiciones extremas de oscuridad y presión.

La campaña de exploración se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026 a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (Too). Los investigadores recorrieron áreas desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, incluyendo sitios poco conocidos como el cañón submarino Colorado-Rawson y extensos sistemas de arrecifes de coral.

El uso de tecnología avanzada, como los robots submarinos capaces de descender varios miles de metros, fue clave para obtener estas imágenes sin perturbar los frágiles ecosistemas marinos.

Además de la medusa gigante, la expedición permitió visualizar comunidades biológicas inexploradas y registrar otros fenómenos de la fauna de aguas profundas, subrayando la enorme biodiversidad oculta en el Mar Argentino y la urgencia de continuar con investigaciones oceanográficas.

Para los científicos que participaron, este hallazgo no solo confirma la presencia de especies que hasta ahora se consideraban prácticamente imposibles de observar en esta región, sino que además abre nuevos interrogantes sobre cómo funcionan los ecosistemas profundos y cuál es su rol en la ecología global.

La unidad remota que se utilizó para esta misión, permitió obtener imágenes en alta definición sin alterar el ecosistema, lo que representó una mejora significativa respecto a las antiguas redes de arrastre, que dañaban las especies capturadas y dificultaban la observación de su comportamiento natural.