Mercado Pago lanzó en febrero de 2026 una nueva línea de créditos a tasa 0%, orientada a fortalecer el capital de trabajo de emprendedores, vendedores y trabajadores independientes que operan dentro de su ecosistema digital. El financiamiento se acredita de manera inmediata y se devuelve en plazos cortos, sin costos financieros asociados.

Según informó la compañía, la iniciativa busca ampliar el acceso al crédito para pequeños y medianos negocios que venden a través de Mercado Libre o utilizan Mercado Pago como herramienta de cobro, ofreciendo una alternativa ágil al financiamiento tradicional.

Montos disponibles y destino del dinero

El programa permite acceder a préstamos sin interés por montos que pueden alcanzar hasta los $10 millones. Los fondos están destinados exclusivamente a fines comerciales y pueden utilizarse para la compra de mercadería, inversión en herramientas de trabajo, pago a proveedores, cobertura de gastos operativos o acciones de promoción y publicidad.

Desde la empresa indicaron que esta línea fue diseñada para acompañar el crecimiento de los negocios digitales y facilitar el acceso a capital inmediato.

Requisitos para acceder al crédito

El acceso a estos créditos no es automático ni masivo. Mercado Pago habilita las ofertas de manera personalizada, a partir de una evaluación interna del comportamiento financiero y comercial de cada usuario.

Entre los principales criterios se encuentran el volumen de ventas sostenido, el historial de cumplimiento de obligaciones y la reputación dentro de la plataforma. En el caso de los vendedores, también se evalúan la calificación de los compradores, la puntualidad en las entregas y la calidad de la atención al cliente.

Cómo solicitar el préstamo

La gestión del crédito se realiza de forma 100% digital desde la aplicación de Mercado Pago. Los usuarios deben ingresar a la sección “Créditos” y verificar si cuentan con una oferta disponible. En caso afirmativo, pueden seleccionar el monto, elegir el plazo de devolución, aceptar las condiciones y recibir el dinero de manera inmediata en su cuenta.

Los fondos pueden utilizarse directamente desde la billetera virtual para pagos, transferencias o contratación de servicios, sin costos adicionales. Una vez cancelado el crédito, el sistema puede habilitar nuevas líneas de financiamiento, incluso por montos mayores.

Plazos de devolución

Uno de los puntos destacados del crédito es el esquema de devolución, que va de una a cuatro semanas. Este plazo corto permite una rápida rotación del capital y reduce el impacto financiero sobre los usuarios que acceden al préstamo.