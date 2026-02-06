A pesar que dejó este mundo hace varios años, la mitología de Norberto “Pappo” Napolitano sigue están más vigente que nunca. Por eso, no deja de seguir dando mucha tela para cortar, puesto que llevo una vida intensa por todos los escenarios y rincones musicales del mundo. Esta vez, Sergio “Chapete” Bonacci Lapalma, se encargó la tarea de reconstruir un capítulo trascendente de su gira artística. Fue el viaje que hizo El Carpo a Estados Unidos para vincularse con los dioses del blues, en la fuente de todo.

Esta historia es la que cuenta Lapalma en su nuevo documental “Algo ha cambiado”. El film elige seguir la ruta de los viajes de Pappo de fondo, hace una profunda búsqueda por el blues en español.

Así Pappo, aparece como el nexus entre el under rock&blues setentista de La Paternal y el olimpo del blues de Chicago. La película cuenta con entrevistas a músicos estadounidenses y narran cómo era El Carpo en aquellos años. Por supuesto, no falta su mítico encuentro con B.B. King.

Más que una biografía, es una reafirmación que el legado de Pappo no deja de estar vivo. Esta película llegará a las salas de los cines argentinos el 19 de marzo.