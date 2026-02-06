Un concejal impulsó una ordenanza para prohibir la actividad de trapitos y cuidacoches en la vía pública de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de mejorar la seguridad, el orden urbano y prevenir hechos de violencia. La iniciativa apunta a regular el uso del espacio público y dotar al Estado de herramientas para intervenir ante situaciones conflictivas.

Los denominados “trapitos” o cuidacoches ocupan de manera informal sectores de la vía pública para ofrecer el cuidado de vehículos estacionados a cambio de un pago que, en muchos casos, no resulta voluntario. Según explicó el edil, esta práctica suele derivar en presiones, conflictos con automovilistas y episodios de violencia, lo que reavivó el debate sobre su impacto en la convivencia urbana.

Publicidad

Lattanzio sostuvo que el proyecto no responde a una coyuntura puntual, sino que forma parte de una política de ordenamiento del espacio público. “Esto no es algo que se me ocurrió ayer. Hace cuatro o cinco meses ya había tomado la decisión de avanzar con el retiro de puestos de artesanos en la costanera”, señaló, al remarcar que la seguridad vial es uno de los ejes centrales de la propuesta.

En ese marco, advirtió sobre situaciones reiteradas de maltrato y conflictos. “Se registran episodios de violencia, especialmente contra mujeres, y hechos que se repiten con frecuencia”, indicó, y agregó que en muchos casos las personas que ejercen esta actividad se encuentran bajo los efectos del alcohol o las drogas, lo que incrementa los riesgos.

Publicidad

El concejal remarcó que la iniciativa tiene un enfoque preventivo. “No podemos esperar a que ocurra un accidente grave o fatal. Es necesario anticiparse y cuidar a los vecinos”, afirmó. También alertó sobre la organización de los denominados “naranjitas”, quienes se reparten zonas y cobran por el estacionamiento en la vía pública, especialmente en sectores de alta concurrencia.

Además, señaló que actualmente no existen herramientas normativas claras para que la Policía pueda intervenir. “Hoy lo único que se puede hacer es pedir documentación. Muchas de estas personas duermen en desagües pluviales. El Estado necesita herramientas para actuar con tranquilidad”, explicó.

Publicidad

El proyecto incluye también a vendedores ambulantes que comercializan productos de forma insistente en la vía pública. “Estas situaciones generan incomodidad e inseguridad en los vecinos”, indicó.

Por último, Lattanzio definió la ordenanza como un primer paso dentro de una política más amplia. “Es un puntapié inicial para llevar tranquilidad a la gente y resguardar a los vecinos, para que puedan sentirse más seguros en la ciudad”, concluyó.