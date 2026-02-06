En una importante asamblea nucleada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, se está cocinando una masiva movilización hacia el Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral, pero también para reclamar por 44 empleados del hospital sumariados.

El objetivo es que el 11 de febrero, cuando se traten las reformas, haya una amplia y diversa participación del colectivo de trabajadores del Hospital Garrahan en las inmediaciones del edificio del Congreso.

Publicidad

Mientras tanto, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan resolvió el martes cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

La medida fue adoptada en el marco de sumarios administrativos en curso y responde, según se indicó, a la “gravedad de los actos” protagonizados durante la ocupación de oficinas, que interrumpió el funcionamiento institucional.

Publicidad

Entre los cesanteados se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).