Durante el primer trimestre de 2026 comenzará a aplicarse un esquema de refuerzos salariales definido en las últimas negociaciones paritarias del sector textil. El acuerdo contempla el pago de un bono extraordinario de $126.000, además de sumas fijas no remunerativas, en un contexto marcado por la tensión económica y la caída del consumo interno.

Según lo establecido en el acta paritaria, el bono de $126.000 se abonará de manera mensual durante el primer trimestre de 2026, respetando el cronograma de pagos acordado entre las partes. El refuerzo deberá acreditarse antes del quinto día hábil de cada mes y se suma a otros conceptos no remunerativos ya definidos.

El entendimiento salarial se alcanzó en un escenario atravesado por el aumento de los costos operativos, la apertura de importaciones y el impacto en la estructura productiva del sector. En ese marco, las negociaciones buscaron sostener el ingreso de los trabajadores sin modificar los salarios básicos.

Además del bono extraordinario, el acuerdo prevé el pago de una asignación no remunerativa mensual de $252.000, que se liquidará entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 inclusive. Ambos conceptos se abonarán por separado y no integrarán el salario básico ni generarán incidencia en aportes previsionales, aguinaldo o adicionales convencionales.

Quiénes cobran el bono de $126.000

El beneficio está destinado a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 808/24, nucleados en el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia). Alcanza al personal en relación de dependencia incluido en ese convenio durante el período de vigencia del acuerdo.

Las partes dejaron constancia de que el esquema acordado tiene carácter transitorio y que se evaluará una nueva revisión salarial una vez finalizado el primer trimestre de 2026, en función de la evolución de las condiciones económicas y del sector productivo.