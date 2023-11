“Desde que me enteré de que voy a ser papá, no paré de ganar”. La frase es de Leonardo Cobarrubia, el ciclista del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) quien se impuso el domingo en el Homenaje a la Doble Calingasta. Y que también había triunfado en la primera fecha ganando el circuito Carlos Escudero para convertirse en el abanderado en el inicio de la temporada de ruta de ciclismo y sacar chapa de candidato.

“Estoy contento porque los resultados se están dando y los entrenamientos no han sido en vano”, definió sobre su momento en el arranque de la temporada de ruta, que lo tuvo además ganador de la 12ª Vuelta Ciclística a Cutral Có.

Tres carreras adentro en muy poco tiempo y teniendo un sprint final letal, que es una de las principales mejoras en el pedalero del SEP. “Trabajé mucho el sprint, más que nada en estos días que en toda la pretemporada”, y es que en esa “especialidad” es la manera en la que supero los últimos dos domingo al ‘Roly’ Maximiliano Navarrete (Chimbas Te Quiero).

“Siento que estoy mejor, que me preparé bien para los sprint y pude volver a ganarle de la misma manera al Roly Navarrete, quien está muy bien físicamente y hoy es mi rival directo”, destacó Leonardo.

El ciclista de los ‘Bichos Verdes’ contó cómo trabajó la carrera del domingo en el Homenaje a la Doble Calingasta, reconociendo un gran valor en sus compañeros de equipo y de su técnico Willy Lucero. “Me atacaron en toda la carrera y como no me gusta correr a rueda, ni esperar, ni especular sabiendo que estoy bien y las piernas me responden, busqué el triunfo desde el principio. Y fue muy importante que mis compañeros de equipo no me abandonaron, me acompañaron y no defraudamos porque nos quedamos con la victoria”, relató.

La estrategia fue pensada y ejecutada, con la intervención de todo el equipo, que llevó a que Cobarrubia tuviese un domingo perfecto y cruzara la meta con otro sprint que le sentó bien. “Me quedo tranquilo con los compañeros que tengo, solo en una parte estuve solo y el Willy (por Lucero, el técnico) me dijo que esperara a mis compañeros, no me desesperé y ellos taparon todos los huecos y me ayudaron siempre para que consiguiera la victoria”, contó Cobarrubia.

El ciclista del SEP venía trabajando a conciencia, con una pretemporada dura, pero sabiendo que será la base para ser protagonista en las rutas sanjuaninas y en las dos primeras carreras del año lo demostró y adelantó que va por más. “Siento que las piernas responden, eso me da confianza y cuando me subo a la bicicleta sé que no tengo que aflojar hasta la llegada”, tiró Cobarrubia, el amo y señor en el inicio de la temporada de ruta sanjuanina.

El dato

El próximo domingo no habrá carrera por las elecciones presidenciales y la actividad se retomará el 26 de noviembre con la Clásica Mendoza-San Juan.