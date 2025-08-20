Publicidad
Policiales > Allanamiento

Alquiló un departamento amoblado y robó los electrodomésticos

La Brigada de Investigaciones Central detuvo a un hombre acusado de sustraer muebles y electrodomésticos de un departamento alquilado en Concepción. También secuestraron los objetos robados y una mujer quedó implicada en la causa.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los efectivos iniciaron una serie de tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor. Foto: Gentileza.

Un operativo policial encabezado por la Sección Brigada de Investigaciones Central de la Dirección D-5 terminó con la detención de un hombre y el secuestro de elementos robados en un hecho ocurrido en Villa América, Concepción.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando un sujeto alquiló por una noche un departamento ubicado en calle Haití. Durante la madrugada, el hombre, junto a una mujer, sustrajo parte del amoblamiento del lugar, incluyendo un televisor, un horno microondas, utensilios de cocina y hasta un cuadro decorativo.

Tras la denuncia del hecho, los efectivos iniciaron una serie de tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor y localizar el lugar donde se habían trasladado los efectos sustraídos. El domicilio señalado se encontraba en el barrio Lote Hogar N° 5, en Rawson.

Con la información recolectada y mediante mandato judicial, los efectivos realizaron un allanamiento en el inmueble mencionado. Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de los bienes denunciados como robados y la detención del principal sospechoso.

Además, las pesquisas determinaron que la mujer que acompañó al imputado en el robo también participó activamente en el traslado de los objetos sustraídos. Por ello, ambos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Contra la Propiedad, que lleva adelante la investigación del caso.

 

