Este martes al mediodía, un colectivo de la Red Tulum estuvo a punto de protagonizar un accidente de gravedad en el departamento Caucete. El hecho, que fue registrado en imágenes, involucró al interno 345 que por motivos aún desconocidos perdió una de sus ruedas, más precisamente la rueda delantera derecha, mientras transitaba por calle Medina.

De acuerdo a las imágenes difundidas por el periodista Ariel Rodríguez, el rodado comenzó a aminorar la marcha al detectar el chofer la falla en el neumático. Segundos después, el colectivo quedó detenido en la banquina, evitando un desenlace mayor.

Publicidad

Afortunadamente, no hubo pasajeros heridos ni daños a otros vehículos. El rápido accionar del conductor fue clave para controlar la maniobra y asegurar que la unidad quedara fuera de circulación sin incidentes adicionales.

Tras el episodio, personal policial se presentó en el lugar para organizar el tránsito de la zona y garantizar la seguridad vial. La presencia de los efectivos resultó necesaria hasta que se resolviera la reparación mecánica del colectivo y se liberara por completo la calzada.