La comunidad educativa de la escuela Clara Rosa de Cortínez, ubicada en Capital, atraviesa una situación de tensión tras los reclamos de padres contra la gestión de la directora interina. Los tutores aseguran que durante este año se registraron casos de maltrato hacia alumnos y docentes, además de denuncias presentadas ante el Ministerio de Educación y la Justicia.

DIARIO HUARPE llegó hasta la institución, ubicada en calle Alvear y Laprida, y dialogó con algunos de los padres presentes. Uno de los casos que más resonó entre las familias es el de un alumno que habría sido presuntamente golpeado por la directora interina. Otro reclamo se vincula con la falta de actuación en un episodio de abuso sexual hacia un niño que no fue abordado según el protocolo correspondiente.

“Tenemos el caso de un niño que no quiere asistir porque asegura que su docente lo envió a Dirección y que allí la directora lo maltrató y presuntamente lo golpeó. La denuncia ya está hecha y la Justicia ya intervino”, relató una mamá. Este martes 19 de agosto, la directora interina, Alejandra Lucero, fue notificada de la denuncia.

Otro caso relatado por una mamá fue el de un alumno que sufría abuso sexual y, según denunció, la escuela no intervino como correspondía. “La institución no activó el protocolo previsto para estos casos y finalmente la situación debió ser derivada a Anivi, el organismo que interviene en Asuntos de Menores”, explicó.

Darío Trical explicó que el conflicto no es nuevo: “Esto sucede a lo largo del año y explotó en mayo con una asamblea donde participaron alrededor de 70 padres. Estuvo presente el Ministerio de Educación y se abrieron expedientes con las actas, pero el trámite sigue sin avanzar”, sostuvo. Mientras que otra mamá agregó: “En la asamblea hablamos de varias situaciones. El Ministerio nos pidió un plazo para dar respuestas, pero no hubo avances”.

Ante esta situación, Sonia Moreno, supervisora de la cartera educativa, explicó: “Estamos para escuchar a los padres y acompañados por el gabinete institucional. Si hay que tomar decisiones, se van a accionar. La directora tiene la obligación de informar al Ministerio cuando toma conocimiento de un caso”, indicó.

Mientras tanto, las familias esperan una pronta resolución para enviar con tranquilidad a sus hijos al inicio del ciclo lectivo. El pedido es que se garantice un espacio seguro, con protocolos claros y un funcionamiento escolar que no ponga en riesgo a los estudiantes.