Lewis Hamilton y Brad Pitt trabajan en una película de Fórmula 1

Un nuevo hecho deja a Lewis Hamilton en boca de todos, luego de una noticia que se viralizó de inmediato. La estrella de Fórmula 1 saldrá de las pistas e ingresará en el mundo del cine. El inglés de 38 años se sumará a la producción del nuevo film dedicado a la Máxima competencia del automovilismo, la que es comandada por Brad Pitt. Por eso, el británico es furor en las redes sociales.

El protagonista principal es Brad Pitt, que interpretará a un corredor veterano que retorna a la Fórmula 1. "En este momento estamos pasando por un proceso de selección del personaje que estará junto a Brad, lo cual es emocionante", expuso Hamilton, en una entrevista con el sitio especializado Autosport. "Básicamente ese es el proceso de ver las audiciones. Tenemos grabaciones de ellos haciendo ciertas escenas y lo superamos", añadió.

"Me he sentado en la oficina con Jerry, Joe y Brad, y los hemos estado observando y hemos dado nuestra opinión y lo que pensamos. Quiero hacer la película, en términos de tener diversidad y representación, quiero que sea como debería ser la F1 en el futuro, o debería ser ahora, pero será en el futuro. Quiero ver mujeres mecánicas. Nos encantaría ver a una mujer piloto. Todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Pero por qué no?", expuso luego el de Stevenage.

Lewis Hamilton y Brad Pitt se unen

A su vez, Lewis aseveró: "En este momento, todavía tenemos el guion. Hemos pasado por bastantes iteraciones diferentes. Todavía estamos esperando una nueva reescritura, y ese es todo el proceso. Pero estuve haciendo eso durante toda la Navidad. Es emocionante. Estoy emocionado de obtener el siguiente final del guión. Estuve hablando con Brad anoche sobre los personajes que tenemos por venir".

No está demás recordar que el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, dijo en la carrera de Austin: "Creo que es algo serio. Estoy muy emocionado porque estamos en un lugar donde la gente piensa: ‘¿Qué es lo siguiente?’. Este es otro paso en el crecimiento. Realmente creemos que permitirá a la F1 estar en otra dimensión que no se había explorado tan profundamente, y tan bien, hasta hoy".