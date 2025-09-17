Los aficionados al fútbol local tienen una cita ineludible este sábado, ya que la Liga Sanjuanina de Fútbol ha confirmado la programación de la fecha número 11 del Torneo Clausura, la cual se jugará en su totalidad el mismo día. Un total de ocho encuentros se disputarán en diversos escenarios de la provincia, con el pitido inicial programado para las 16:30 horas.

La jornada arrancará con varios partidos simultáneos que prometen acción desde el principio. López Peláez se medirá con Minero, mientras que Trinidad recibirá a Sarmiento. Por su parte, Aberastain hará de local frente a Carpintería y 9 de Julio se enfrentará a San Lorenzo.

La emoción también se trasladará al departamento de Zonda, donde Juventud Zondina se cruzará con Atenas. Otro de los encuentros destacados será el de Villa Obrera, que oficiará de anfitrión de Unión, un duelo que se llevará a cabo en la cancha de Rivadavia.

A medida que avance la tarde, la intensidad aumentará. Marquesado buscará hacerse fuerte contra Árbol Verde. Uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Colón Junior y Alianza, calificado como un "clásico moderno" que siempre "promete emociones y puede marcar diferencias en la tabla".

Sin embargo, el plato fuerte de la undécima fecha llegará con la caída del sol. A partir de las 21:00 horas, en la cancha del Bohemio, Peñarol y Sportivo Desamparados animarán el "partido más esperado de la fecha". Este encuentro promete ser un cierre vibrante para una jornada decisiva en la carrera por el Clausura.

En esta programación, se ha confirmado que Sportivo Rivadavia quedará libre, lo que permitirá a sus jugadores y cuerpo técnico observar los resultados de sus rivales.