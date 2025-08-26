San Juan se prepara para el ciclo electoral de 2025, y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia ya puso en marcha su maquinaria política. Este martes 26 de agosto, dirigentes provinciales y referentes de los 19 departamentos se dieron cita para conformar y delinear el trabajo del comando de campaña de LLA San Juan. El objetivo central será impulsar la figura y las ideas del presidente Javier Milei como su principal bandera electoral.

El encuentro clave estuvo presidido por el diputado nacional José Peluc, quien es el líder del espacio en la provincia. Lo acompañaron figuras destacadas como Martín Turcuman, María Eugenia Raverta, Luis Martínez, Juan Sancassani y Mahor Caparroz, además de dirigentes departamentales de toda la provincia.

Durante la reunión, se establecieron los lineamientos estratégicos de la campaña, cuyo inicio formal está programado para el próximo 27 de agosto. Peluc enfatizó que la propuesta será una campaña "austera, sin grandes recursos ni actos masivos", centrándose en el "contacto directo con la gente".

El legislador nacional detalló la metodología: "La campaña será de adentro hacia afuera, caminando cada departamento y hablando con los vecinos". El objetivo no es solo presentar a los candidatos, sino también "explicar cómo se vota con el nuevo sistema electoral y, sobre todo, llevaremos a cada sanjuanino las ideas de la libertad que impulsa el presidente Javier Milei". Peluc añadió que será un "trabajo cercano, con intervención en distintos sectores sociales, como centros de jubilados, uniones vecinales". Se hará especial hincapié en una "fuerte participación de los jóvenes, quienes son el motor que nos permitirá llegar a más jóvenes convencidos de este proyecto".

Para asegurar el progreso y la efectividad de la estrategia, se definió que el seguimiento y la evaluación del desarrollo de la campaña se realizarán cada 15 días en el Apart Hotel Syrah, ubicado en Capital. Este lugar funcionará como el punto de encuentro y coordinación central del comando libertario.

Finalmente, se informó que La Libertad Avanza San Juan se presentará en estas elecciones con la lista denominada "Viva la Libertad", buscando así consolidar su representación a nivel provincial.