Sábado 28 de Marzo
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Sociedad > Educación y naturaleza

Llamado a estudiantes preuniversitarios para conocer las montañas sanjuaninas

Como todos los años, la propuesta convoca al alumnado de los tres institutos preuniversitarios de la UNSJ. Resulta una experiencia que combina formación técnica y actividades recreativas.

POR REDACCIÓN

Hace 8 horas
La reunión informativa será el sábado 28 de marzo.

El Grupo de Montaña de la Escuela Industrial "Domingo Faustino Sarmiento" invita a toda la comunidad educativa a participar de un nuevo ciclo de formación que dará inicio el próximo sábado 28 de marzo, en una propuesta que articula aprendizaje, aventura e integración entre los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La iniciativa está dirigida no solo a estudiantes de la Escuela Industrial, sino también a alumnos de la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín" y del Colegio Central Universitario "Mariano Moreno", con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las tres instituciones y promover espacios de formación compartidos.

El programa contempla una combinación de instancias teóricas y prácticas. Las clases teóricas se desarrollarán todos los sábados en las instalaciones de la Escuela Industrial, mientras que las salidas de campo consistirán en una expedición mensual a la montaña, donde las y los estudiantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos.

Entre los contenidos que se abordarán se destacan técnicas de supervivencia y primeros auxilios en montaña, cartografía, nudos, así como también herramientas vinculadas a la búsqueda y rescate, brindando una formación integral en entornos naturales.

La primera reunión informativa se realizará el sábado 28 de marzo a las 9 hs. en la Sala de Video de la Escuela Industrial. Como requisito, las y los estudiantes interesados deberán asistir acompañados por su padre, madre o tutor legal.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2645793437 o acceder a las redes sociales del grupo: Instagram (@grupo_de_montana) y Facebook (El Grupo de Montaña). 


 

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