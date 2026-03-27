El Grupo de Montaña de la Escuela Industrial "Domingo Faustino Sarmiento" invita a toda la comunidad educativa a participar de un nuevo ciclo de formación que dará inicio el próximo sábado 28 de marzo, en una propuesta que articula aprendizaje, aventura e integración entre los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La iniciativa está dirigida no solo a estudiantes de la Escuela Industrial, sino también a alumnos de la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín" y del Colegio Central Universitario "Mariano Moreno", con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las tres instituciones y promover espacios de formación compartidos.

El programa contempla una combinación de instancias teóricas y prácticas. Las clases teóricas se desarrollarán todos los sábados en las instalaciones de la Escuela Industrial, mientras que las salidas de campo consistirán en una expedición mensual a la montaña, donde las y los estudiantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos.

Entre los contenidos que se abordarán se destacan técnicas de supervivencia y primeros auxilios en montaña, cartografía, nudos, así como también herramientas vinculadas a la búsqueda y rescate, brindando una formación integral en entornos naturales.

La primera reunión informativa se realizará el sábado 28 de marzo a las 9 hs. en la Sala de Video de la Escuela Industrial. Como requisito, las y los estudiantes interesados deberán asistir acompañados por su padre, madre o tutor legal.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2645793437 o acceder a las redes sociales del grupo: Instagram (@grupo_de_montana) y Facebook (El Grupo de Montaña).



