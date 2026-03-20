Las lluvias registradas en los últimos días trajeron alivio al campo argentino, aunque su distribución desigual generó nuevas alertas por excesos hídricos en distintas regiones productivas.

Según relevamientos recientes, las precipitaciones fueron intensas pero muy heterogéneas: mientras algunas zonas recibieron aportes moderados y beneficiosos, otras registraron acumulados extremos. En Córdoba, por ejemplo, se superaron los 240 milímetros en pocas horas, mientras que en el sudoeste bonaerense hubo picos superiores a los 100 milímetros.

En la región núcleo, en cambio, los registros fueron más equilibrados y generalizados, con lluvias que permitieron recomponer los perfiles de humedad del suelo, clave para el desarrollo de los cultivos.

El impacto, en líneas generales, es positivo: las precipitaciones llegaron en un momento crítico para la soja y el maíz, favoreciendo el llenado de granos y mejorando las perspectivas de rendimiento en lotes que venían afectados por el calor y la falta de agua.

Sin embargo, en las zonas donde los acumulados fueron más intensos comenzaron a aparecer complicaciones. Los excesos hídricos generan anegamientos, pérdida de calidad en los cultivos y dificultades para el ingreso de maquinaria en plena cosecha.

De esta manera, el mapa agrícola quedó marcado por una fuerte disparidad: mientras algunas regiones logran recuperarse tras períodos de sequía, otras enfrentan un escenario delicado por lluvias que superan la capacidad de absorción del suelo, en un equilibrio climático que sigue condicionando la campaña.