La Expo Minera 2026 se consolidó como un espacio fundamental para la formación de las próximas generaciones de profesionales, al recibir a estudiantes de distintas provincias interesados en el desarrollo de la actividad. Entre los pasillos de la feria, grupos de jóvenes universitarios se acercaron para conocer de cerca a las empresas y a los distintos actores que integran la cadena de valor minera.

Para estos futuros ingenieros de minas, el evento no es solo una exhibición, sino también una herramienta de aprendizaje. Por esta razón, DIARIO HUARPE dialogó con estudiantes que destacaron que la experiencia les permitió comprender mejor el funcionamiento de las grandes compañías y la importancia de la sustentabilidad en los procesos actuales.

Uno de los estudiantes que participó de las jornadas destacó el desafío que representa el crecimiento del sector con foco en la sustentabilidad. “Mi punto de vista es un gran desafío tratar de llevar la minería a la mejor manera de operar, manteniendo siempre el concepto de sustentabilidad”, expresó.

Además, el joven dio su mirada sobre el evento: “Es muy interesante que estas grandes empresas puedan venir a implementarlo acá en la Argentina. Estamos impactados por la poca exploración que hay en el país y, como futuros mineros, nos presenta un gran desafío para poder explorar y aprovechar esos recursos”.

El joven destacó la necesidad de avanzar en exploración minera y aprovechar los recursos disponibles.

Entre los asistentes hubo grupos de estudiantes universitarios provenientes de La Rioja Capital, quienes llegaron para interiorizarse sobre el funcionamiento de la industria y el trabajo de las compañías vinculadas a la cadena minera. En ese contexto, uno de los jóvenes explicó que varios estudiantes ya habían participado en ediciones anteriores del evento. “Somos un grupo de estudiantes que venimos de La Rioja. Hay algunos que venimos por segunda vez”, comentó.

En esa línea, remarcó el valor formativo de la exposición. “Es un evento donde hay mucho que ver, es muy interesante y aporta mucho conocimiento”, afirmó.

Uno de los estudiantes de La Rioja.

Por su parte, otro estudiante de Ingeniería de Minas señaló que la feria le permitió conocer de cerca a las empresas y actores vinculados a la actividad minera. “El evento me ha parecido muy impresionante y una oportunidad para conocer todas las empresas y partes que interactúan en la minería”, sostuvo.

Además, contó que era la primera vez que participaba de la exposición. “Me enteré hace pocas semanas y vinimos junto con compañeros de la universidad”, relató.

El universitario contó que era la primera vez que asistía al evento junto a compañeros de la carrera.

La Expo Minera 2026 reunió durante varios días a empresas, profesionales, proveedores y estudiantes, consolidándose como un espacio de formación, intercambio y vinculación para el sector minero argentino.