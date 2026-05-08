La Dirección de Protección Civil de San Juan renovó la alerta meteorológica por la ocurrencia de fuertes vientos en el territorio provincial. Según el informe oficial, el fenómeno se registrará durante la noche del viernes 8 de mayo y la madrugada del sábado 9.

El parte indica que el viento del sector sur afectará principalmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, con mayor intensidad en horas de la noche.

De acuerdo con la Alerta Meteorológica N° 19/26, se espera que el viento alcance su pico máximo alrededor de las 20 horas del viernes, con condiciones que podrían extenderse durante varias horas.

En el nivel de alerta amarillo, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en sectores altos.

En el resto de la provincia, el viento sur presentará velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Protección Civil difundió una serie de recomendaciones ante la llegada del fenómeno climático: asegurar puertas y ventanas, evitar la permanencia bajo árboles o estructuras inestables, circular con precaución, mantener distancia entre vehículos y contar con elementos de iluminación cargados.

Ante emergencias, se encuentran habilitados los canales de contacto 911, 100 (Bomberos) y 103 (Protección Civil).