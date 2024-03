¡Lo liquidó! Michael Bisping asegura que Jake Paul le falta el respeto al boxeo

Jake Paul agregó otro nocaut a su currículum en Puerto Rico el fin de semana pasado y el excampeón de Peso Mediano de UFC, Michael Bisping, no quedó nada impresionado. El décimo combate de boxeo de “The Problem Child” en su carrera fue apenas el segundo fuera de los Estados Unidos. Después de un inicio de ocho combates principalmente contra peleadores de MMA, el youtuber (9-1), de 27 años, centró su atención en oponentes más centrados en el boxeo.

"Jake Paul siempre estuvo destinado a ganar esta pelea y ustedes son los tontos si pagaron por esta pelea y sé que la mayoría de la gente no lo hizo. Desafortunadamente, el oponente era una auténtica mierda y no pudo pasar una ronda. ¿Cómo pudo lograrlo? Porque él es tan bueno. Esperaba una segunda ronda, pero Dios mío, el tipo lo hizo en la primera ronda", partió diciendo Bisping en su canal de YouTube.

Luego, el excampeón de Peso Mediano de UFC aprovechó la instancia para continuar con sus dardos hacia el youtuber: "Quiero decir, este tipo es el futuro. Paul estaba lanzando golpes como un absoluto maníaco, dejando espacios para ser contrarrestado durante todo el día contra un boxeador decente. No tiene esa amenaza porque no se enfrentaba a un profesional capacitado".

Enojo de Michael Bisping con Jake Paul

"Está llamando a Canelo porque sabe muy bien que esa pelea no va a suceder. Canelo Álvarez no se limpiaría el trasero con un día de pago de Jake Paul. No quiere espectáculos de circo ni peleas de monstruos, ¿vale?", aseguró Michael. Claro, el exluchador no acepta la fama y lo que está consiguiendo el youtuber en el mundo de los deportes de combate, por lo que sus críticas son constantes.

Para concluir, Michael Bisping mencionó: "Él está faltando el respeto al deporte del boxeo. Está faltándole el respeto a toda la gente que se abrió camino, pero lo más importante es que está engañando a los fans. Si Ryan Bourland es tu próximo conductor de Uber, dale cinco estrellas y dale una buena propina. Golpear a personas que sabes que puedes vencer se llama ser un matón".