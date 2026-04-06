“Lo matamos”: el testimonio que complica a los detenidos por el crimen de Quiroga

La investigación por la muerte del fotógrafo Alberto Oscar Quiroga sumó un dato clave que podría cambiar el rumbo de la causa: según reveló el fiscal Adrián Riveros en una entrevista con Radio Sarmiento, uno de los testigos declaró que los detenidos habrían confesado el crimen.

El funcionario judicial confirmó que esa afirmación fue determinante para avanzar con las detenciones. “Uno de los testigos hace mención de que ellos lo habían matado”, sostuvo Riveros, al explicar por qué se solicitó la captura de tres sospechosos que habían estado con la víctima antes de su desaparición.

Hallazgo del cuerpo y primeras hipótesis

El cuerpo de Quiroga fue encontrado tras un llamado al 911 realizado por personas que se encontraban en la zona. Según detalló el fiscal, el cadáver estaba en un pozo, junto a su motocicleta y con el casco colocado, en estado de descomposición, lo que indica que llevaba varios días sin vida.

Riveros explicó que, si bien en el lugar se hallaron pertenencias personales —incluso dinero en efectivo—, lo que en principio debilita la hipótesis de un robo, aún no se descarta ninguna línea investigativa. La confirmación de la identidad y la causa de muerte quedará sujeta al resultado de la autopsia.

Además, aclaró que en una primera revisión no se detectaron heridas cortantes visibles, pese a versiones iniciales que hablaban de una lesión en el cuello. Ese punto también será determinado con precisión por los estudios forenses.

Los detenidos y el elemento clave

La causa avanzó a partir de testimonios que ubicaron a los sospechosos como las últimas personas que estuvieron con Quiroga el día de su desaparición. Entre ellos se encuentran dos hermanos de apellido Córdoba, quienes fueron señalados en distintas declaraciones.

Sin embargo, el dato más relevante surgió de un testigo que aseguró haber escuchado a los ahora detenidos decir: “lo matamos”. Esa frase, según el fiscal, fue central para justificar las detenciones y profundizar la investigación.

Pericias y definición judicial

En paralelo, la Justicia avanza con pericias clave, especialmente sobre los teléfonos celulares de los detenidos, que podrían aportar evidencia determinante sobre lo ocurrido. También se realizará la autopsia, que permitirá establecer la data y causa de muerte.

Riveros remarcó que la causa sigue en plena etapa investigativa y que será el conjunto de pruebas —forenses, tecnológicas y testimoniales— el que definirá la situación procesal de los sospechosos.

Por ahora, el expediente se encuentra abierto a múltiples hipótesis, aunque la presunta confesión mencionada por un testigo introduce un elemento de alto impacto que podría orientar la investigación hacia un homicidio.