Los 10 mejores podcasts en Spotify Argentina para escuchar hoy

El consumo de audio digital en Argentina atraviesa un nuevo apogeo impulsado por la facilidad de acceso y la diversidad de narrativas. Este formato, definido como un producto de audio con periodicidad y episodios que puede escucharse en cualquier momento, ha ganado una fama significativa desde el confinamiento por la pandemia de coronavirus en 2020.

Aunque Spotify, fundada en 2006 y presente en más de cien países, lidera el mercado actual, la idea de "leer con los ojos cerrados" ya había sido vaticinada en 1870 tras la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison. Intelectuales como Philip Hubert, Octave Uzanne y Edward Bellamy pronosticaron entonces que incluso las madres dejarían de quedar roncas contando cuentos. No fue sino hasta el 12 de febrero de 2004 cuando el periodista Ben Hammersley utilizó por primera vez la palabra "podcast" en The Guardian.

En la actualidad, el público argentino posiciona a las producciones de ficción y suspenso, como la chilena Caso 63, entre sus favoritas. Dentro del ranking local destaca la quinta temporada de la doctora Marian Rojas Estapé, quien busca que los oyentes recuperen el control de sus vidas frente a la inmediatez digital utilizando herramientas de su libro Recupera tu mente, reconquista tu vida.

Por su parte, Migue Granados lidera con La Cruda, un espacio de charlas íntimas bajo la premisa de “preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad” debido a que “la vida tiene una parte cruda”.

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La salud mental y las finanzas dominan gran parte de las preferencias. Marina Mammoliti, en Psicología Al Desnudo, sostiene que “la gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido”, mientras que Santi Talledo utiliza su diario íntimo en Cero Miligramos para visibilizar trastornos que afectan al 25% de la población mundial.

En el ámbito económico, Lara López Calvo presenta JUNTALA, y Leandro Ziccarelli ofrece una mirada irreverente en su programa auspiciado por Hausler y Cocos, donde advierte: “Ponete cómodo porque te voy a hacer enojar y, sin que lo notes, vas a haber aprendido algo de finanzas o economía”.

El entretenimiento se completa con los relatos criminales de BARBANO EN HECHOS REALES y el humor de Aislados El Podcast, donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolás De Tracy y Nanutria buscan causar risas uniendo palabras.

Finalmente, las historias personales encuentran su lugar en Anécdotas, de De Tracy y su equipo, y en el espacio de Leti, quien en Mientras respires, estás a tiempo asegura que “el momento perfecto es ahora y, mientras respires, estás a tiempo”.