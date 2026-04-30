Escalofriante amenaza de la mafia china en un súper de Mar del Plata

Lo que debía ser el comienzo de un proyecto comercial se transformó en una pesadilla para Chen Jian Iao. El comerciante, que ultimaba detalles para inaugurar su supermercado en Mar del Plata, se encontró con una advertencia letal escrita en idioma chino sobre la persiana de su local en calle Fleming al 100.

El mensaje, realizado con aerosol rojo, no fue azaroso: en los códigos de la mafia china, ese color simboliza la sangre de las víctimas. La consigna era clara: "Si abrís el local, te matamos". Según los investigadores, el objetivo era impedir la apertura del negocio o forzar el pago de una millonaria suma por "protección".

Operativo, armas y una valija millonaria

Tras la denuncia por coacción, el Gabinete de Extorsivos de la DDI y la fiscal Florencia Salas iniciaron una silenciosa tarea de inteligencia. Cámaras de seguridad y seguimientos encubiertos permitieron identificar una camioneta Toyota Hilux SW4 negra como el vehículo clave del ataque.

Los allanamientos no tardaron en llegar. En un comercio de calle Cerrito al 300 fueron detenidos Ni Fei (38) y Liao Deping (36), ambos de nacionalidad china. Lo que la Policía encontró en el lugar fue contundente:

184 millones de pesos en efectivo guardados en una valija.

Dos pistolas calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta.

Cargadores, municiones y los celulares utilizados en la logística.

Códigos de territorio y clausura

La principal hipótesis que maneja la justicia local se vincula a una "regla" no escrita entre supermercadistas de dicha comunidad: no permitir la apertura de nuevos locales en un radio menor a los 500 metros de uno ya existente.

Mientras Ni Fei fue trasladado a la Unidad Penal 44 bajo cargos de coacción y tenencia de arma de guerra, el municipio procedió a la clausura del local allanado por graves fallas de seguridad. Ahora, la Justicia busca determinar si los 184 millones de pesos incautados son fruto de otras extorsiones y si los detenidos responden a una estructura criminal de mayor escala.