Los albertistas dicen que Cristina estuvo de acuerdo en cerrar con el FMI y se ilusionan con un fortalecimiento en la imagen presidencial

En las horas posteriores al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los hombres del gabinete más cercanos al presidente Alberto Fernández no sólo mostraron “alivio sin exitismo”, sino que coincidían en creer ver un “fortalecimiento” de la imagen del presidente. Las referencias a cómo encaró el último tramo de la negociación y el resultado que finalmente se obtuvo lo ponían en línea con lo que creen sucedió a partir de las elecciones legislativas generales.

Recordaban, en referencia a eso, lo que sucedió para el Día de la Militancia, cuando Fernández convocó a la Plaza de Mayo, que se llenó con los sindicatos, municipios y movimientos sociales, pero a la que La Cámpora, organización liderada por Máximo Kirchner, llegó cuando ya había terminado. “Ahí hubo un nuevo Alberto, él se puso al hombro las elecciones y ahora el acuerdo”, mencionó uno de los hombres que lo acompaña desde hace años.

Los distintos funcionarios cercanos a Fernández consultados por La Nación también coincidían en hacer hincapié en el silencio que hubo sobre el entendimiento por parte de Cristina Kirchner, su hijo, o los principales referentes de la agrupación. “Aturde ese silencio, hasta la oposición se expidió sobre el tema y el kirchnerismo no dijo ni una palabra”, coincidían. Recién sobre el final del viernes se manifestó sobre el tema el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que no acostumbra a hacer declaraciones de temas sensibles sin contar con un aval de la vicepresidenta.

Sin embargo, las distintas fuentes consultadas apuntaban a que el silencio no era puntualmente por “desacuerdo” sobre lo sucedido. “Está clarísimo que si se oficializó fue porque Cristina estuvo de acuerdo, sino Alberto no lo anunciaba”, aseguró uno de los miembros del gabinete nacional. “Ella estuvo al corriente de todo lo que pasaba e incluso cuando habló en Honduras se refirió a organismos de crédito, pero se cuidó de no nombrar al FMI”, consignó otro de los consultados. “Su discurso es para la tribuna, para la militancia, pero la realidad es que acá se sabía que había que buscar acuerdo y se acordó, ellos sabían muy bien que si no se firmaba el caos era total”, completó otro.

“Ella ya había dicho (por la vicepresidenta) que la lapicera la tenía Alberto, pero era obvio que nada se iba a firmar, fuera de quien fuera, la lapicera, si ella no quería”, insistían.

Cerca de Fernández insistían con la visión de que el mandatario logró un quiebre en su imagen en las post elecciones y también con el hecho de que algunos de sus principales ministros habitualmente “operados” por el kirchnerismo, salieron fortalecidos. Y en ese sentido mencionaban a Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y a Claudio Moroni, de Trabajo, que quedaron ratificados tras la remontada electoral en noviembre.

En las últimas horas a esa lista de hombres sumaron también a Martín Guzmán, de Economía, y a Santiago Cafiero, de Cancillería. “Los números que dan señales positivas en cuanto a índices de producción salen de lo de Matías (por Kulfas), Cafiero se reunió con (el secretario de Estado estadounidense, Anthony) Blinken y sumó encuentros en pos del acuerdo allá, y Martín (Guzmán) logró un entendimiento con el fondo que si no lo hacía nos la poníamos de sombrero”, enumeró un funcionario que no tuvo dudas de que en el silencio se jugaban mucho más que un solo hecho.

