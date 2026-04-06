Los atrincherados en el B° Manantiales siguen presos y aún no fueron imputados

Un violento episodio que comenzó como un operativo policial en la zona de Desamparados terminó destapando una compleja trama de narcotráfico, robos armados y un presunto ajuste de cuentas. Seis hombres que se atrincheraron en una vivienda del barrio Manantiales, en Trinidad, quedaron en el centro de una doble investigación judicial que avanza tanto en el fuero federal como en la justicia provincial.

El caso tomó estado público tras un intenso despliegue policial que culminó con la detención de Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Alexis Colombo, Pablo Flores, Jorge Mercado y Román Núñez, quienes ahora permanecen bajo la lupa de los investigadores.

Dos causas en paralelo

La investigación se desarrolla en dos frentes. Por un lado, la Justicia Federal interviene por la presunta infracción a la Ley 23.737, tras el hallazgo de una importante cantidad de estupefacientes. Por otro, la justicia ordinaria —a través de la UFI Delitos Contra la Propiedad— busca imputarlos por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Durante una audiencia realizada en Tribunales ante el juez Guillermo Adárvez, el fiscal Miguel Gay, junto a sus ayudantes, solicitó una prórroga de detención por 72 horas. El pedido fue fundamentado en la complejidad del caso y la necesidad de profundizar el análisis de las pruebas antes de avanzar con la imputación formal.

Según la reconstrucción judicial, los seis detenidos habrían simulado ser efectivos policiales para concretar un “mejicaneo”, es decir, el robo de droga a otros delincuentes. El golpe habría sido significativo: se estima que se llevaron estupefacientes valuados en más de 40 millones de pesos, además de aproximadamente 7 millones en efectivo.

Ese botín fue hallado posteriormente en la vivienda donde los sospechosos se atrincheraron, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

El operativo y el cerco

Tras el asalto inicial, los sospechosos se refugiaron en una casa del barrio Manantiales, donde fueron rodeados por un fuerte operativo policial. La intervención de las fuerzas de seguridad permitió su detención y el secuestro de los elementos clave para la causa.

Los investigadores creen que el grupo no esperaba la rápida respuesta policial, lo que derivó en el atrincheramiento y posterior captura.

Por el momento, ninguno de los detenidos fue formalmente imputado, aunque la fiscalía ya delineó la acusación principal por robo agravado con arma de fuego. En paralelo, la causa federal avanzará por el secuestro de drogas.