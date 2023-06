Este viernes enviaron oficialmente a juicio a Alejandro Bustos, Víctor Hugo Godoy y Fabián Ovejero, los tres ex operarios de OSSE acusados de mezclar el agua potable con bacterias y barros contaminados el pasado 6 de diciembre. Fiscalía presentó más de 50 pruebas, y el juez de garantías Federico Rodríguez, dictó la apertura de elevación a juicio. Ahora empiezan a correr los días para que inicie formalmente el proceso.

La audiencia en Tribunales empezó con la acusación del fiscal Iván Grassi, quien relató tanto el hecho: la apertura de una válvula de seguridad para que se descargara la reserva grande de la planta de Marquesado. Esto, combinado con que estaban haciendo la limpieza de otra pileta donde había barro contaminado, hizo que se mezclara el agua potable con los residuos. Luego hubo otras maniobras que permitieron que llegara agua contaminada a unos 100.000 hogares de sanjuaninos.

La fiscalía, tal como adelantó DIARIO HUARPE, dijo que pedirá 3 años y 9 meses de prisión para Alejandro Bustos, por ser el autor material del delito de adulteración de aguas públicas, más una multa de $200.000. Por este delito, que es el mismo por el que se condenó a los encargados de la Bodega Torraga, también acusó a Víctor Godoy y Fabián Ovejero, pero en el caso de estos dos en calidad de partícipes principales.

A los dos últimos operarios también se los acusa de haber adulterado las planillas de calidad de agua. Es que, según la fiscalía, Ovejero estaba encargado de hacer una medición de turbidez a las 3 de la mañana, pero no la hizo y Godoy anotó en los documentos valores falsos que decían que el agua estaba en condiciones. A las 5 de la mañana habrían hecho una medición más pero también reportaron un valor falso, donde decían que lo que salía de la planta potabilizadora tenía mejor calidad de la real.

Uno de los puntos de la acusación de la fiscalía es que los tres hombres habrían acordado hacer tanto la apertura de la válvula como las maniobras para ocultar los problemas. Esto provocó un cruce entre los funcionarios públicos y uno de los abogados de la defensa, Néstor Olivares, que defiende a Godoy.

Alejandro Bustos es el operarios que aparece en los videos abriendo la válvula de seguridad.

El abogado solicitó que no se elevara a juicio a su defendido porque los fiscales no tendrían cómo probar que había una asociación entre los tres hombres. Pero Grassi contestó que esto lo tendrá que decidir el juez del proceso penal. Finalmente, el juez de garantías le dio la razón al fiscal y no aceptó el pedido de Olivares. Los otros dos defensores no solicitaron lo mismo ni secundaron a Olivares.

En cambio, tanto César Jofré, que defiende a Bustos, como Fernando Bonomo, cuyo cliente es Ovejero, agregaron nuevas pruebas que se verán en el juicio. El primero dijo que pedirán una inspección ocular en la planta “de noche”, porque aseguró que la apertura de la válvula fue “un error”.

En cambio, el defensor de Ovejero agregó tres testigos a los 20 que convocó la fiscalía y dijo que su cliente “asistió ese día sin intención de contaminar el agua”. Tanto él como Jofré se opusieron a una pena por adulteración de aguas, un delito que no es excarcelable.

A partir de este punto, falta que pongan fecha al inicio del juicio, en el que se definirán las responsabilidades de los tres hombres. Todos los trabajadores, que estaban a cargo del turno esa madrugada del 6 de diciembre, fueron echados de OSSE, ya que la maniobra quedó confirmada en un video de las cámaras de seguridad, donde se puede ver que durante al menos cuatro horas dejaron abierta la reserva grande, lo que causó que se desperdiciaran millones de litros de agua en medio de la ola de calor.

Iván Grassi, hablando al micrófono, y Néstor Olivera (con anteojos) tuvieron un cruce en el juicio.

En la causa están incluidos también estudios que confirman que el agua ese día llegó a miles de hogares con bacterias y turbidez por encima de la aprobada. Ese 6 de diciembre se registraron más de un centenar de ingresos con descompostura en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga. A la vez, OSSE tuvo que invertir $25 millones para cambiar el funcionamiento de la planta y asegurarse de que, incluso si los operarios no lo reportan, en caso de problemas con el suministro saltará una alarma.