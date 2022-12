Familiares y amigos de Fabián Ovejero, uno de los operarios despedidos de OSSE por afectar el agua de San Juan, pidieron su liberación. El hombre está detenido desde el sábado 17 por el delito de adulteración de agua potable, al igual que Alejandro Bustos y Hugo Godoy, con quienes estaba de turno en la planta Potabilizadora de Marquesado el pasado 6 de diciembre.

Este miércoles, un grupo de personas entre los que estaban su hermana, su esposa y su madre, se reunió en la puerta de OSSE con carteles y bombos. “Nos reunimos a exigir justicia, pedimos que lo liberen porque es inocente”, aseguró Natalia Ovejero, hermana del detenido.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para los familiares del ex operario, él no debería estar preso durante el proceso judicial, ya que fue otro de los acusados, Alejandro Bustos, quien declaró haber abierto la válvula “por error”. “Mi hermano lleva como 10 años trabajando en OSSE y era muy responsable, nunca tuvo un problema antes, estaba destruido porque lo echaron”, contó Ovejero.

Para la mujer, todo ocurrió muy rápido y criticó lo que ella considera un “escrache”. Es que la causa tomó rápidamente estado público, debido a la conferencia del presidente de OSSE. “Ni bien le llegó el telegrama de despido salió en los medios y se decía que es un delito penal, daban información de los años que tienen que cumplir y el viernes en la noche decían que estaba prófugo cuando ni siquiera sabía que lo estaban buscando”, argumentó la mujer.

Es que Ovejero fue el último detenido de los tres, ya que el mismo viernes Bustos y Godoy quedaron alojados en comisarías, pero el hermano de la mujer no estaba en su domicilio legal. Ella justificó esto explicando que “él ya no vive ahí, es la dirección de mi mamá, porque hace un año que le entregaron su nueva casa”. “Estaba con su hija de un año sin saber nada de lo que estaba pasando”, agregó.

Los familiares de Ovejero dicen que el hombre no tuvo nada que ver con la maniobra. “Él sabía que esa válvula no tenían por qué tocarla”, dijo Natalia. Además, agregó que no fue él quien adulteró las planillas, que es la falta por la que lo están investigando.

Publicidad

Es que es Bustos quien está acusado de abrir una válvula para vaciar una cisterna donde se acumulaba agua y dejar abierta otra compuerta, lo que provocó que se mezclara el agua potable con otra zona donde se acumulan barros. Pero esa noche estaban también los otros dos operarios, quienes según figura en la investigación no solo no frenaron esta situación, ya que después de cinco horas recién se ve a los tres ir a cerrar la válvula, sino que también hay planillas donde aparecen valores adulterados de la calidad del agua, que ya se encontraba afectada.

Los tres, acusados de un delito penal grave

Natalia Ovejero aseguró que les parece desmedida la acusación penal que pesa contra los tres operarios. “No voy a hablar sobre los otros, pero mi hermano siempre fue muy responsable y se lo está comparando con un caso de hace muchos años en el que murieron 29 personas”, dijo en referencia al caso de la Bodega Torraga.

Es que si bien tuvieron resultados muy diferentes, porque lo que sucedió el 6 de diciembre no habría causado problemas de salud, la figura penal es la misma: adulteración, envenenamiento o falsificación de agua potable, alimentos o medicamentos. La particularidad de la falta por la que se señala a los hombres es que, si se comprueba, los podrían condenar por causar riesgo, aunque el mismo no haya afectado a alguna persona en particular.

“Mi hermano no ha hecho nada, pero incluso si hubiera cometido un error, como aceptó su compañero, igual lo defendería, porque me parece aberrante la acusación y que esté preso como está”, dijo la mujer.