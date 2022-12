Lo que sucedió el pasado 6 de diciembre en la planta potabilizadora de Marquesado sigue sin tener una explicación, ni con micrófonos prendidos, ni apagados. Al parecer, todo dependerá de la investigación judicial, que empezó oficialmente el pasado lunes tras la audiencia de formalización y que tiene plazo máximo de cuatro meses. Los fiscales estuvieron de acuerdo con los denunciantes y los acusaron de adulterar agua potable, un delito penal grave.

Tal como publicó DIARIO HUARPE al inicio de este escándalo, la maniobra que hicieron los operarios, por la que terminó contaminándose agua potable con bacterias es inexplicable. Alejandro Bustos es quien aparece en el video abriendo una válvula de desagote de la cisterna grande, donde debía acumularse y tratarse agua potable. Cinco horas después, los tres acusados, Fabián Ovejero, Hugo Godoy y el mismo Bustos cerraron el paso del agua.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Pero en ese tiempo, porque había otra compuerta accionada, entró agua turbia y con presencia de bacterias al agua potable. Según la investigación, también adulteraron las planillas de calidad de agua, ocultando la contaminación.

Según explicó el fiscal Iván Grassi a DIARIO HUARPE, el peligro concreto se ocasionó porque ingresó barro del decantador, donde había microorganismos potencialmente peligrosos, que vienen con el agua naturalmente. Esa sería la acción que constituiría el delito de adulteración de agua potable. Que no hayan anotado en las planillas los resultados del turbidímetro podría entenderse como una forma de ocultar lo que ocurrió.

En principio, los investigadores deberán determinar qué rol tuvo cada uno de los operarios, aunque ya saben quién abrió la válvula de la cisterna, ya que está filmado. Además, investigan si hubo afectados, si alguna persona se enfermó por lo que sucedió y han pedido informes a hospitales. Esto entraría como un agravante si se confirma.

Pero si bien hubo 182 denuncias en pocas horas al día siguiente todavía no encuentran afectados. Esto a pesar de que ocurrió en el inicio de una ola de calor, porque la mayoría de los usuarios no consumieron agua. Además, los estudios de la Universidad Católica determinaron que gracias a que aumentaron el nivel de cloro al máximo no había bacterias en el agua.

Publicidad

En medio, las autoridades de OSSE decidieron no hablar al respecto hasta que haya avances. No hubo declaraciones a la prensa porque son parte de la investigación judicial, ya que el denunciante es el presidente de Obras Sanitarias, Guillermo Sirerol.

Tampoco el gremio quiso involucrarse, aunque la primera medida fue un despido de los tres trabajadores. Oficialmente, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias no emitió un comunicado ni habló con este medio. Extraoficialmente, integrantes del mismo dicen que tampoco entienden qué sucedió y no quieren involucrarse en los hechos.

Y es que esta es la duda que atraviesa la investigación y el escándalo. ¿Por qué abrieron una compuerta que se utiliza solo una vez al año? Familiares de Ovejero, que se movilizaron a OSSE y fueron los únicos en hablar con la prensa, dicen que están seguro de que su hermano era inocente porque él no manipuló la válvula y que él sabía que no había por qué tocarla.

Bustos dijo que “fue un error” en la audiencia, pero no explicó mucho más. La defensa de Godoy también habló de equivocación y pateó la pelota al tipo de delito por el que se señala a los tres detenidos y a OSSE. Dicen que no fue adulteración de aguas y también que si lo fue, que Sirerol debía avisar a la población.

DIARIO HUARPE fue hasta la planta, donde están los operarios que trabajaron con Bustos, Godoy y Ovejero, pero ninguno habló con la prensa. Incluso el encargado de la planta dijo que sin autorización no se podía ingresar. Sin sumar ningún dato sobre qué pudo suceder esa madrugada, el portón de la planta quedó cerrado también para la prensa.