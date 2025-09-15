La 77ª entrega de los Premios Emmy reunió a las figuras más relevantes de la televisión norteamericana, quienes no solo compitieron por los galardones, sino que también cautivaron con sus elecciones de vestuario en la alfombra roja.

Ben Stiller, conocido por su simpatía, saludó a los fotógrafos con su característico humor y lució un traje elegante que resaltó en esta gran celebración.

Publicidad

Molly Gordon, protagonista de El Oso, optó por un diseño a rayas firmado por Giorgio Armani, que destacó su presencia con un estilo sofisticado y moderno.

Justine Lupe sorprendió al público con un vestido transparente completamente bordado en canutillos, creación de Carolina Herrera que combinó sensualidad y elegancia.

Publicidad

Shannon Murphy llevó un conjunto Rodarte con una estola de tul multicolor que armonizaba con las mariposas bordadas en su vestido, aportando un toque artístico y original.

Alexa y Damian Marcano fueron de los primeros en llegar. Ella eligió un sencillo vestido en tono colorado, mientras que él se destacó por su boina tejida en rojo y amarillo, un detalle que llamó la atención.

Publicidad

Derek Hough se posicionó entre los más elegantes con un traje clásico complementado por un moño, mocasines y un prendedor de plata que captó la luz de los flashes. Antes de ingresar a la ceremonia, no dudó en mostrar algunos pasos de baile.

Mona Kosar Abdi brilló con un vestido negro y plateado, caracterizado por un escote corazón y una falda en capas que realzaron su figura con gran glamour.

Shanina Shaik apostó por un Carolina Herrera con un tajo profundo que le aportó sensualidad y sofisticación en igual medida.

Lucy Walsh eligió un diseño sin breteles en tono champagne, perfecto para la ocasión y que resaltó su estilo clásico y refinado.

Haley Kalil confió en un vestido de Marc Bouwer, con un escote irregular y una mini cola que sumaron elegancia y modernidad a su imagen.

Bresha Webb destacó con un atrevido vestido azul metalizado, mientras que Cole Walliser también optó por el azul, acompañado de su característica melena enrulada al natural.

Zuri Hall impactó con un vestido de Elio Abou Fayssal, cuya originalidad y colorido escote atrajeron todas las miradas.

Los presentadores Nischelle Turner y Kevin Frazier posaron sonrientes, mostrando su complicidad ante la prensa.

Jeff Hiller eligió un traje a cuadros rosa que no pasó desapercibido en la alfombra roja, mientras que Krys Marshall se decantó por un diseño en tonos claros de Sebastian Gunawan.

Gerran Howell marcó tendencia con un traje oversize combinado con camisa y corbata en azul grisáceo, creando un estilo relajado pero cuidado.

Jessica Rhoades optó por un clásico vestido negro de mangas voluminosas blancas, una combinación de black and white que nunca falla.

David McMillan mantuvo la formalidad con un traje y corbata clásicos, mientras que Rhenzy Feliz eligió un traje con estampas florales y camisa en tonos pastel que aportaron un aire desenfadado.

Shabana Azeez desfiló vestida por Marchesa, a tono con el ambiente glamoroso del evento.

Phaedra Parks destacó sus curvas con un vestido strapless color nude, adornado con canutillos que brillaban con cada movimiento, capturando la atención de todos.