Este lunes, los padres de Lucía Rubiño, la joven que perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en 2023, la recordaron en el día en que habría cumplido 19 años. A través de las redes sociales, ambos compartieron mensajes cargados de emoción y tristeza, al cumplirse además dos años del hecho que marcó a la familia.

Jorge Rubiño, su papá, publicó fotografías junto a su hija y escribió un mensaje contundente: “19 años cumplirías hoy hija. No podrá ser culpa de dos mugres. M. y Echegaray”, en alusión a los acusados del hecho que le costó la vida a la joven.

Por su parte, Belén Montilla, la mamá de Lucía, eligió palabras más íntimas para expresar su dolor: “Lo que siento no cabe ni en un estado, ni en mil páginas. Hoy cumplirías 19 años”, escribió, reflejando el profundo vacío que dejó la partida de su hija.

El caso de Lucía conmocionó a San Juan en 2023. La joven falleció tras ser atropellada por un menor dentro del barrio Profesionales de Rivadavia. Desde entonces, su familia mantiene una lucha constante en busca de justicia, aunque la causa judicial aún no tiene una resolución firme.

Por el caso hay dos personas señaladas. N.M., quien era menor de edad al momento del siniestro, está procesado por homicidio con dolo eventual en el fuero de Menores. En tanto, Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal, fue investigado por homicidio culposo y por participar en picadas ilegales, aunque actualmente solo continúa imputado por este último delito.

A dos años del hecho, la memoria de Lucía sigue presente entre sus familiares, amigos y vecinos, que acompañan el reclamo de sus padres por una respuesta judicial definitiva.