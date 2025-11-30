Los Pumas 7’s terminaron su participación en el Seven de Dubái con un octavo puesto, en el arranque de una temporada marcada por el recambio y la construcción de un nuevo ciclo competitivo. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora tuvo jornadas de contrastes y no pudo consolidar una actuación regular en la primera etapa del Circuito Mundial, donde el objetivo es comenzar a perfilar el camino hacia Los Ángeles 2028.

En el inicio del día domingo, Argentina cayó ante España por las semifinales del quinto puesto. Tras un gran primer tiempo que terminó 28-5 a favor del equipo nacional, el seleccionado europeo reaccionó y dominó completamente la segunda parte, revirtiendo el marcador hasta quedarse con el triunfo por 31-28. En este encuentro participaron, entre otros, Santino Zangara, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta.

Luego, en el duelo por el séptimo puesto, Argentina enfrentó a Gran Bretaña en un partido parejo y cambiante. Tras irse 7-12 al descanso, los dirigidos por Gómez Cora lograron ponerse al frente con tries de Moneta y Martiniano Arrieta, debutante en el circuito. Sin embargo, el rival volvió a golpear en el cierre y sentenció el 24-19 que dejó al conjunto nacional en el octavo lugar del certamen.

El sábado también había dejado sensaciones diversas. Argentina debutó con derrota 26-19 ante Fiji, pese a un inicio favorable de 12-0 con conquistas de Zangara y Moneta. Más tarde sufrió una dura caída 59-7 frente a Francia, el vigente campeón olímpico, en un partido donde el dominio europeo fue absoluto. La recuperación llegó en el cierre de la jornada, cuando Los Pumas 7’s vencieron 19-14 a Sudáfrica, último campeón del circuito, con tries de Moneta, Santiago Mare y Juan Patricio Batac.

Con este primer capítulo del año concluido, el seleccionado ya se enfoca en la siguiente etapa del Circuito Mundial, que se disputará el 6 y 7 de diciembre en Ciudad del Cabo. Allí buscará ajustar el funcionamiento, consolidar a los nuevos jugadores y recuperar la solidez que lo llevó a destacarse en las últimas temporadas.