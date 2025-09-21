Finalmente, llegó el día más esperado por la juventud sanjuanina. Este domingo no solo marca el inicio oficial de la primavera, sino que también trae consigo el FestiJoven 2025, la gran celebración organizada por el Ministerio de Familia con la participación de distintas áreas del Gobierno provincial. El escenario elegido es el sector Oeste del Parque de Mayo, en inmediaciones del Monumento al Deporte, donde desde las primeras horas de la tarde comenzaron a reunirse miles de jóvenes y familias para compartir una jornada de música, diversión y encuentro.

Los distintos grupos de amigos salieron a disfrutar del sol.

El ingreso al predio se habilitó desde las 15 con seis accesos distribuidos estratégicamente. La conducción del evento quedó en manos de los comunicadores Vicky Vedia, Luis Linares y Karina Bottino. Para garantizar la seguridad, más de 250 efectivos policiales se desplegaron en el interior y alrededores del parque, además de controles en mochilas, bolsos y conservadoras. La organización recordó que está prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, aunque sí se permite llevar alimentos, mate e infusiones.

Tarde ideal para un picnic para darle la bienvenida a la Primavera.

Las propuestas comenzaron temprano con actividades recreativas y deportivas como vóley playa, fútbol tenis, básquet, kermesse urbana, skate park, parkour y ritmos urbanos como freestyle, hip hop, break dance y k-pop. A esto se suman sorteos, transmisiones en vivo de medios locales y una feria de emprendedores sociales. Food trucks, puestos de hidratación y un programa de recolección de residuos completan el servicio para los asistentes, que también cuentan con puestos sanitarios, ambulancias y la asistencia de Cruz Roja y Scouts.

La espuma no podía faltar y los chicos la disfrutaron a más no poder.

La música es el corazón de la celebración. En el escenario montado detrás del Estadio Aldo Cantoni, se presentan artistas locales como La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega. El cierre está a cargo del reconocido DJ Leo Franovich, que promete hacer bailar a toda la multitud con su set.

En familia se pasa mejor, con mate y risas.

Para facilitar la llegada de estudiantes, el transporte público ofrece pasajes gratuitos con tarjeta SUBE hasta la medianoche. El clima acompaña con una máxima prevista de 20 grados y cielo mayormente nublado, ideal para una jornada que combina juventud, alegría y la bienvenida a la primavera en el corazón de la Capital sanjuanina.

El clásico algodón de azúcar no faltó a la cita.

Algunas afortunadas recibieron flores amarillas.

Los vendedores ambulantes no se quedaron sin clientela.

Los globos GRUPO HUARPE siempre presentes.

Mantel, mate y piluso, listo para disfrutar de la tarde.

Las reposeras no faltaron para descansar un rato.