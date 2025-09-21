El Gobierno de San Juan ha dado un paso fundamental en el proyecto de infraestructura que busca transformar la oferta deportiva y social en el Paraje Difunta Correa, ubicado en el Departamento Caucete. La obra de la construcción polideportivo cuenta con un presupuesto que asciende a $1.580.630.656,00. La apertura de las ofertas, un momento clave en el proceso administrativo para definir la empresa constructora, está programada para el 8 de octubre.

El ambicioso proyecto tiene como finalidad la construcción de un polideportivo moderno y funcional que servirá a los habitantes del Departamento Caucete y a la vasta afluencia turística que caracteriza al Paraje Difunta Correa.

Aunque los detalles técnicos específicos sobre el diseño, la capacidad de espectadores, o las instalaciones exactas (como tipos de canchas o piscinas) que contendrá el nuevo complejo no han sido detallados en la comunicación de apertura de la licitación, la sola magnitud del Presupuesto Oficial, que asciende a más de $1.580 millones, sugiere que se tratará de una obra de gran envergadura y complejidad.

Un polideportivo en este sitio icónico no solo proporcionará un espacio vital para el fomento del deporte y la vida sana entre los cauceteros, sino que también se integra en la infraestructura de un lugar de alto valor cultural y religioso.

La inversión millonaria reflejada en el Presupuesto Oficial subraya el compromiso del Gobierno de San Juan con la mejora de la infraestructura comunitaria, garantizando que el futuro Polideportivo se construya con materiales y diseños de alta calidad, aunque se deberán esperar las especificaciones técnicas del proyecto para conocer a fondo cómo serán las instalaciones deportivas y los servicios que ofrecerá a la comunidad.