En la mañana de este domingo 21 de septiembre, personal de la División Comando Radioeléctrico Sur detuvo a un joven acusado de cometer un robo en el departamento Pocito. El procedimiento se realizó luego de que un vecino denunciara la sustracción de varios elementos de su vivienda ubicada en el barrio Manuel Lemos.

El detenido fue identificado como Enzo Ariel Morales, de 26 años, quien habría ingresado al domicilio mediante efracción y se llevó un televisor, un teléfono celular y herramientas.

Tras realizar recorridas por la zona, los efectivos lograron localizarlo en el barrio San Martín, donde fue aprehendido. En el operativo se secuestraron varios objetos sustraídos, entre ellos herramientas y un elemento cortopunzante. El damnificado reconoció inmediatamente los bienes como de su propiedad.

El ayudante fiscal Andrés Ceruti dispuso que se diera inicio al procedimiento especial de Flagrancia. El detenido quedó a disposición de la Justicia y será investigado por robo agravado por efracción.

En la intervención trabajaron efectivos de la Comisaría 6º junto con la División Comando Radioeléctrico Sur, quienes lograron esclarecer el hecho en pocas horas y recuperar los bienes robados.