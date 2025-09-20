Entre el lunes 22 y el martes 30 de septiembre, la movilidad oficial llegará a distintas localidades de los departamentos 9 de Julio, Calingasta, Jáchal, Angaco, Caucete, Santa Lucía Sarmiento y Valle Fértil, acercando garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000. El sistema opera bajo la modalidad de “garrafa vacía por llena”, con la condición de que los envases estén en buen estado y aptos para su recarga.

El operativo es coordinado por la Dirección de Defensa al Consumidor, en conjunto con empresas mayoristas, y tiene como finalidad garantizar el acceso al gas como un derecho esencial, especialmente durante la temporada invernal. La iniciativa se enmarca en el Plan de Contención Invernal Anticipada, pensado para mitigar el impacto de las bajas temperaturas y ofrecer garrafas hasta un 40 % más económicas que en el mercado.

Desde su implementación, el programa permitió que miles de familias pudieran mantener el abastecimiento de gas a un precio accesible. En esta edición, ya se han vendido más de 8.200 unidades, consolidando al Programa Garrafa Hogar como una política pública clave en beneficio de la comunidad sanjuanina.

Cronograma

Lunes 22 de septiembre – 9 de Julio

9 a 11 horas – Plaza de Majadita

11:30 a 13:30 horas – Plaza Palmares

Martes 23 de septiembre – Calingasta (Operativo San Juan Cerca)

9 a 10 horas – Barreal

10:30 a 11 horas – Sorocayense

11:30 a 12 horas – Tamberías

12:30 horas – Villa Calingasta

Miércoles 24 de septiembre – Jáchal

9 a 9:30 horas – Unión Vecinal de Niquivil

10 a 10:30 horas – Club Juventud Unida (Barrio Olivares, Huaco)

10:40 a 11:00 horas – Camping y Granja El Tata (frente al molino de Huaco)

11:40 a 12:20 horas – Plaza del Barrio 28 de Agosto

12:30 a 13:10 horas – Sede de la Cooperativa Pismanta (Barrio Pismanta I)

13:30 a 14 horas – Barrio Malvinas (esquina de calles Eugenio Flores y Rosario Gómez)

14:30 a 15 horas – Unión Vecinal Villa Mercedes

Jueves 25 de septiembre – Angaco

9 a 11 horas – Unión Vecinal Las Tapias (calle 21 de Febrero s/n, Las Tapias)

11:30 a 13:30 horas – Barrio Municipal (plaza ubicada en calle Bosque, entre San Isidro y Pinchagual)

Viernes 26 de septiembre – Caucete

9 a 11 horas – Pozo de los Algarrobos (Barrio Conjunto 5)

11:30 a 13:30 horas – Unión Vecinal Los Médanos (Manzana D, Casa 16)

Lunes 29 de septiembre – Santa Lucía

9 a 11 horas – Unión Vecinal San Judas Tadeo (calle Ricardo Gutiérrez, manzana A, casa 7)

11:30 a 13:30 horas – Barrio ARA San juan (manzana A, casa 7)

Sarmiento

9 a 10 horas – Centro Cultural de Media Agua

10:30 a 11:30 horas – Plaza Tres Esquinas

12:00 a 13 horas – Capilla San Carlos

Martes 30 de septiembre – Valle Fértil