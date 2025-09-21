El Aeropuerto Internacional de Ezeiza inauguró un moderno espacio exclusivo para alquiler de autos, una obra clave que demandó 2 millones de dólares y suma nuevas opciones para turistas y pasajeros de negocios. La iniciativa busca centralizar y agilizar el servicio de rentadoras, asemejándose con los principales aeropuertos del mundo y mejorando la experiencia de quienes llegan al país.

El flamante “HUB de rentadoras de vehículos” está ubicado en el estacionamiento E4 y ocupa 265 metros cuadrados cubiertos. Cuenta con un amplio hall y 10 oficinas de atención, lo que optimiza el flujo de clientes y conecta de manera directa con todas las terminales.

Esta mejora forma parte de un plan integral de modernización de la infraestructura aeroportuaria nacional. El objetivo es simplificar el proceso de alquiler, que suele ser complejo para quienes arriban de viajes extensos, y elevar la calidad de los servicios disponibles.



