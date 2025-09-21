Después de una semana complicada para el Gobierno, con derrotas en el Congreso y la suba del dólar, el presidente Javier Milei se reunirá el martes con su par estadounidense, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El objetivo central será la posibilidad de que el Tesoro norteamericano otorgue un desembolso de fondos para auxiliar a la Argentina.

La comitiva que acompañará al mandatario estará integrada por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni. En la agenda también figuran reuniones clave con el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La condición de EE.UU.

Fuentes diplomáticas señalan que Washington estaría dispuesto a otorgar recursos a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, mecanismo que ya se aplicó en países como Brasil, México y Uruguay. Sin embargo, Estados Unidos pondría como condición que esos fondos queden como garantía del cumplimiento de la deuda argentina en 2025, cuyo monto supera los US$20.000 millones.

El punto central será el monto del eventual desembolso y los plazos de llegada de los recursos, que no serían inmediatos. En medio de la volatilidad cambiaria, el Gobierno necesita respaldo financiero para sostener el techo de la banda cambiaria y afrontar compromisos de deuda.

El dilema económico

El propio ministro Caputo reconoció que las reservas se están utilizando para defender el dólar en torno a los $1475. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos y no va a haber ningún cambio”, afirmó en el programa Las Tres Anclas.

Además, adelantó que se trabaja para asegurar el pago de los bonos de enero y también los de julio del próximo año. “Si no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y había solamente dos escarbadientes, no lo vamos a hacer en la situación actual. No tengan ninguna duda de que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y de julio”, sostuvo.

La cumbre con Trump aparece, así, como una instancia decisiva para conocer si habrá respaldo externo que alivie la tensión financiera y permita al Gobierno llegar con oxígeno a los próximos vencimientos.