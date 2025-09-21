Ullum celebró la Fiesta de la Primavera con diversión para todos

La Municipalidad de Ullum realizó este viernes la Fiesta de la Primavera, un evento que reunió a vecinos y visitantes en una jornada cargada de diversión, música y actividades para todas las edades. Desde las 19 horas, la plaza Eva Duarte se llenó de jóvenes y adultos que disfrutaron de shows artísticos, DJs, juegos y sorteos.

La cantina de comidas y bebidas estuvo a cargo de los chicos de la Promo 25, quienes recaudaron fondos para su viaje de egresados, sumando un propósito solidario a la celebración.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la tradicional elección de la Reina de la Primavera. Hana Caliva se coronó como Reina, mientras que Tatiana Cabello obtuvo el título de Virreina. Además, Nacir Rodríguez fue distinguido como el Facha de la Primavera, y Aída Aballay resultó electa como Reina del Adulto Mayor.

El evento contó con un clima festivo y familiar, destacando la importancia de generar espacios de encuentro, participación y alegría para toda la comunidad de Ullum, que recibió la nueva estación con entusiasmo y color.