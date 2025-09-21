El Parque de Mayo se llenó de movimiento y alegría con los juegos deportivos que formaron parte del FestiJoven 2025, la gran celebración sanjuanina por la llegada de la primavera y el Día del Estudiante. Desde la mañana y hasta las 20.30, chicos y chicas de distintas edades disfrutaron de un espacio pensado para jugar, compartir y practicar deporte al aire libre.

Julián Suraci, director de Políticas Educativas Inclusivas de la Secretaría de Deporte de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo fue ofrecer “un lugar seguro para que los chicos puedan jugar y disfrutar en familia”. Destacó que el predio “está vallado, cuenta con puestos de hidratación y personal para orientar en caso de que alguien se pierda”, lo que permitió que la jornada se desarrollara sin inconvenientes.

Los chicos y chicas disfrutaron de distintos juegos deportivos. (DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

En el sector delimitado especialmente para la actividad, se montaron canchas y mesas para jugar al ping pong, vóley y fútbol tenis, entre otras propuestas. Además, el espacio contó con más de diez profesores de Educación Física se turnaron en bloques de dos horas para guiar cada disciplina, garantizando que todos los participantes pudieran integrarse y aprender las reglas de cada juego.

Según Suraci, la propuesta se organizó en conjunto con distintas áreas del Gobierno de San Juan para que la comunidad estudiantil contara con un punto de encuentro seguro y divertido en el marco del festival.

Los juegos deportivos inclusivos se sumaron a la variada agenda del FestiJoven 2025, que incluyó música en vivo, deportes urbanos y espacios de recreación. Con entrada libre y gratuita, la iniciativa permitió que cientos de jóvenes encontraran una alternativa saludable y entretenida para celebrar la fecha más colorida del año.