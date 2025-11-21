En la antesala de una de las noches más esperadas de la Fiesta Nacional del Sol 2025, Soledad Pastorutti volvió a enamorarse de San Juan. Con la energía y la humildad que la caracterizan, la referente del folclore nacional habló sobre su vínculo con la provincia, la calidez de su gente y los recuerdos que aún la acompañan de su anterior paso por la FNS.

“San Juan es maravillosa”, expresó sin rodeos. Para La Sole, pensar en la provincia es evocar cercanía y afecto: “Calidez es gente cercana, amorosa. Siento que los sanjuaninos hacen cosas grandes sin dejar de ser un pueblo muy empático”, aseguró en diálogo durante la previa de su show.

La artista insistió en que la provincia tiene una esencia que la distingue: “San Juan posee una identidad muy especial y tienen que mostrársela al mundo con mucho orgullo”. Conmovida por el cariño que recibe cada vez que llega, sostuvo que para ella es “un honor realmente formar parte de esta fiesta” y seguir siendo parte de esa identidad que la población construye año tras año.

La Sole también recordó con una sonrisa su última presentación en la FNS, a la que definió como “maravillosa, milagrosa”. “Llovía como casi nunca, algo rarísimo acá, pero aun así logramos hacer de esa noche con lluvia una noche inolvidable”, rememoró. Ese episodio, lejos de complicar su show, se volvió parte de la magia que vivió junto al público sanjuanino.

Entre reflexiones y memorias, Pastorutti aprovechó para enviar un mensaje directo a los locales: “Que los quiero mucho, que defiendan su fiesta, que me parece maravillosa la impronta que le ponen a todas las cosas que hacen”. Sus palabras resonaron como un abrazo para quienes año tras año construyen la celebración más importante de la provincia.

Con la mirada puesta en su presentación del sábado —en la que compartirá escenario con Emanero y Nicki Nicole— La Sole adelantó que el show será un festejo en el marco de sus tres décadas de carrera. “Camino a mis 30 años, hay canciones que no pueden faltar”, anticipó. Entre ellas, mencionó clásicos como Dombro, Que nadie sepa sufrir, El tren del cielo y A Donata.

