El Gobierno de San Juan confirmó que los trabajadores estatales cobrarán el aguinaldo el próximo 19 de junio, una noticia esperada por miles de familias sanjuaninas que ya organizan gastos y compromisos para la mitad del año. La fecha fue definida para que el pago llegue antes del invierno y permita aliviar el bolsillo en un contexto económico ajustado.

El Sueldo Anual Complementario, más conocido como aguinaldo, equivale al 50% del mejor sueldo mensual percibido durante el semestre. Para calcularlo, se toma el salario más alto cobrado entre enero y junio y se divide por dos. En ese monto también pueden incluirse adicionales remunerativos, dependiendo de cada situación laboral.

Además del aguinaldo, los empleados públicos provinciales ya tienen confirmado el cronograma salarial de las próximas semanas. El sueldo correspondiente a mayo estará acreditado el sábado 30 con un incremento del 3%, mientras que los haberes de junio se pagarán el 30 de junio con una suba adicional del 2%.

La confirmación del pago del aguinaldo genera expectativa especialmente entre quienes utilizan ese ingreso para afrontar deudas, compras importantes o gastos vinculados a calefacción y consumo durante los meses más fríos. En muchos hogares sanjuaninos, el cobro del medio aguinaldo representa un respaldo clave para sostener la economía familiar.

Con este esquema, junio llegará con doble impacto positivo para los trabajadores estatales de la provincia: el cobro del aguinaldo antes del 20 y un nuevo incremento salarial que se sumará a los haberes mensuales.