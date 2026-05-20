Una adolescente de 15 años fue víctima de un violento robo durante la mañana del pasado martes en el barrio Felipe Cobas, en el departamento Caucete. El hecho ocurrió alrededor de las 8, en el Sector III, en un horario de alta circulación de estudiantes y trabajadores, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos de la zona.

Según la información disponible, la menor fue interceptada por tres delincuentes armados mientras se desplazaba por el lugar. Los sujetos la amenazaron con un arma de fuego y, en medio de la intimidación, le sustrajeron varias pertenencias de valor antes de darse a la fuga.

Entre los elementos robados se encuentran una campera escolar de la EPET, un teléfono celular iPhone 17, una mochila marca Adidas y otros objetos personales. Tras el asalto, los atacantes escaparon rápidamente con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se hayan podido determinar mayores detalles sobre su identidad o el medio utilizado para huir.

El episodio generó fuerte inquietud entre los vecinos del barrio, quienes manifestaron su preocupación por la inseguridad, especialmente en horarios de ingreso escolar, cuando circulan numerosos jóvenes por la zona.

En paralelo, la familia de la adolescente inició una campaña de difusión con el objetivo de recuperar los elementos sustraídos y obtener información que permita avanzar en la investigación. Solicitaron la colaboración de la comunidad, especialmente de quienes hayan observado movimientos sospechosos o puedan aportar datos sobre la posible comercialización de los objetos robados.