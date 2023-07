Luca Ovalles, el sanjuanino con inferiores en Banco Hispano, se encamina a ser un referente en el mundo del vóley. A sus 21 años ya tuvo la posibilidad de representar a la selección en varias veces, además de jugar por diferentes partes de Argentina. Ahora está disputando el Mundial Sub 21 que se realiza en el país de Medio Oriente de Bahréin. El debut de los pibes de la selección será a las 11:00 horas contra Estados Unidos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Luca comentó que es una experiencia única la que está viviendo. “Siempre ansioso y con ganas de que ya llegue el debut, pero intentando disfrutar mucho, muy contento con el grupo y con el cuerpo técnico. Estoy intentando disfrutar, pero también estoy muy ansioso por el debut de mañana”.

La Selección emprendió hace dos semanas su viaje previo al mundial. “Salimos inicialmente desde Buenos Aires para Polonia, donde jugamos tres amistosos contra la selección sub 21 de Polonia, que es la actual campeona del mundo. Fueron tres buenos partidos que nos sirvieron para nivelarnos de cara a la competencia”, dijo el sanjuanino. Luego de esto, su gira continuó por Egipto, donde jugaron un cuadrangular contra la selección Sub 19 y Sub 21 de Egipto y la Selección mayor de Arabia Saudita. Hace dos días que la albiceleste está en Bahréin y este viernes será el gran debut, ansiado, contra Estados Unidos.

“La verdad que para mí es un sueño, es a lo máximo que puede apuntar un deportista de mi categoría y estoy orgulloso de poder defender los colores de argentina en el medio oriente, en el mundial”, comentó el voleibolista.

La carrera de Luca comenzó en el Club Banco Hispano de San Juan, cuando a sus ocho años eligió el vóley como su deporte. Tras realizar inferiores en el club capitalino, en 2019 surgió la primera oportunidad de representar a la Selección Argentina, ya que fue convocado a la preselección. Los entrenamientos fueron en Buenos Aires y ahí mismo, en una práctica, un dirigente de Lomas de Zamora Vóley le puso el ojo y quiso que jugara la Liga Metropolitana con ellos. Luca tuvo la oportunidad de jugar también las inferiores en Nivel A, que es la máxima categoría para los más chicos. Además, tuvo su paso también por el club sureño de Amuvoca de Santa Cruz.

En 2020 fue cuando el sueño comenzó a hacerse realidad, cuando, nuevamente, fue convocado a la albiceleste y quedó entre los jugadores que viajarían al Sudamericano Sub 21 que se hizo en Tacna, Perú y allí quedaron en segundo lugar. Esto les permitió clasificar al mundial que hoy se está disputando en el país de Medio Oriente. Junto a su equipo, el sanjuanino buscará quedar en el podio de la máxima competición del vóley a nivel internacional.

Fixture Grupo D

Viernes 7 de Julio

11:00 hs – Argentina – Estados Unidos

Sábado 8 de Julio

11:00 hs – Argentina – República Checa

Domingo 9 de Julio

11:00 hs – Argentina – Bélgica