Luciano Pereyra vuelve a San Juan y se presentará en el Bicentenario

La música popular argentina volverá a tener una de sus voces más representativas en San Juan. El próximo sábado 2 de mayo, el Teatro del Bicentenario será el escenario del regreso de Luciano Pereyra, quien llegará con su tour “Te Sigo Amando”, una gira que pone en primer plano el vínculo afectivo entre el artista y su público.

Lejos de ser solo un recital, el espectáculo se presenta como una experiencia cultural que dialoga con distintas generaciones. Pereyra ha construido, a lo largo de más de dos décadas, una identidad artística que logra tender puentes entre el folklore tradicional y el pop romántico, dos lenguajes musicales que en su obra conviven con naturalidad. Esa fusión, que forma parte del ADN de la música popular contemporánea en Argentina, será uno de los ejes del show.

Con 15 discos editados y una trayectoria marcada por reconocimientos nacionales e internacionales, el cantante se consolidó como un referente capaz de sostener vigencia sin perder raíz. En sus canciones resuenan elementos de la canción latinoamericana, pero también una sensibilidad moderna que le permite dialogar con nuevos públicos y escenarios globales.

El tour “Te Sigo Amando” propone una puesta renovada que apuesta a lo sensorial: una combinación de repertorio clásico, nuevas versiones y un despliegue escénico pensado para potenciar la cercanía con la audiencia. En ese cruce entre lo íntimo y lo multitudinario se apoya buena parte del atractivo de sus presentaciones en vivo.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek, con valores que oscilan entre los $50.000 y los $120.000, lo que anticipa una convocatoria significativa en uno de los recintos más emblemáticos de la provincia.