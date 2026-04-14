Luck Ra reveló el insólito motivo por el que casi se separa de La Joaqui

Luck Ra y La Joaqui conforman una de las parejas más queridas del mundo de la música, pero atravesaron una crisis por un motivo insólito. En Luzu, la cantante comenzó a describir una situación puntual vivida con su pareja donde ella afirmó "Jugabas al TFT. Un día yo estaba muy dormida y de repente escucho: ‘La p*ta madre’".

Ante este inicio, el músico tomó la palabra y explicó su postura señalando que "Yo también tenía mis problemas. Hay algo que no le podés decir a una persona que juega jueguitos. ‘¿Tanto te vas a enojar por ese jueguito?’".

Sin embargo, la artista volvió a arremeter al considerar que "Es que no te podés poner así por un jueguito. Ahí arrancó una discusión que duró una semana enojados".

Para cerrar el tema, el joven cordobés reveló la importancia que tiene esta actividad en su rutina diaria indicando que "Es como que te guste mucho el fútbol y que te digan que es patear una pelotita. No es patear una pelotita. Es mi vida entera. Desde los 12 años que juego a esto. Trato de ser el mejor todos los días de mi vida. Soy el jugador 1.400 de Latinoamérica. Soy el gordo TFT".