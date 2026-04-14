Martes 14 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Cultura > Escándalo

Luck Ra reveló el insólito motivo por el que casi se separa de La Joaqui

Los cantantes revelaron que estuvieron siete días sin hablarse tras un cruce inesperado mientras él jugaba en línea.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El cantante cordobés ocupa el puesto número 1.400 en Latinoamérica.

Luck Ra y La Joaqui conforman una de las parejas más queridas del mundo de la música, pero atravesaron una crisis por un motivo insólito. En Luzu, la cantante comenzó a describir una situación puntual vivida con su pareja donde ella afirmó "Jugabas al TFT. Un día yo estaba muy dormida y de repente escucho: ‘La p*ta madre’".

Ante este inicio, el músico tomó la palabra y explicó su postura señalando que "Yo también tenía mis problemas. Hay algo que no le podés decir a una persona que juega jueguitos. ‘¿Tanto te vas a enojar por ese jueguito?’".

Sin embargo, la artista volvió a arremeter al considerar que "Es que no te podés poner así por un jueguito. Ahí arrancó una discusión que duró una semana enojados".

Para cerrar el tema, el joven cordobés reveló la importancia que tiene esta actividad en su rutina diaria indicando que "Es como que te guste mucho el fútbol y que te digan que es patear una pelotita. No es patear una pelotita. Es mi vida entera. Desde los 12 años que juego a esto. Trato de ser el mejor todos los días de mi vida. Soy el jugador 1.400 de Latinoamérica. Soy el gordo TFT".

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD